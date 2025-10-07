La Corte Suprema de Justicia nacional aprobó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos

El empresario expresó que su relación con el diputado libertario comenzó mucho antes del escándalo. “Lo ayudé cuando recién empezaba. Le presté un avión y unos mangos para moverse. Lo hice por lástima, no era el Espert del ‘cárcel o bala’. Era otro tipo, más humano”, dijo y admitió haber firmado un contrato con él en 2019: “Sí, fue por más de U$S200.000, a través de Aircraft Guaranty, una empresa de Estados Unidos. Se hizo todo en regla. Yo lo contraté para que me asesorara, pero después vino la pandemia y todo se frenó. No hubo millones ni aportes ilegales. Hablan pavadas".