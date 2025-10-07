Secciones
La Corte Suprema de Justicia nacional aprobó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos

La decisión final sobre la extradición ahora recaerá en el Poder Ejecutivo, que conduce Milei.

Fred Machado junto a José Luis Espert. "Fred" Machado junto a José Luis Espert.
Hace 1 Hs

La Corte Suprema de Justicia nacional autorizó la extradición de Federico "Fred" Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. El máximo tribunal desestimó las objeciones presentadas por la defensa del empresario, quien previamente admitió haber financiado a José Luis Espert en 2019. La decisión final sobre la extradición ahora recaerá en el Poder Ejecutivo.

Las autoridades estadounidenses solicitaron a Argentina la extradición de Machado para que sea juzgado en territorio estadounidense por cargos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte Suprema, emitido por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinó que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos cumple con los requisitos de cooperación judicial internacional.

Cabe recordar que hoy, Machado, el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones del 26 de octubre y dijo que el economista que recibió al menos U$S200.000 durante la campaña de 2019.

Según una entrevista publicada por el diario La Nación, Machado sostuvo que su historia “fue tergiversada hasta el absurdo”. Según contó, su caída pública comenzó cuando se sintió traicionado por Espert: "Hicieron un personaje que no existe. Yo nunca fumé, nunca tomé, no ando en esos negocios. Todo esto se descontroló porque Espert me negó, y eso fue un error".

El empresario expresó que su relación con el diputado libertario comenzó mucho antes del escándalo. “Lo ayudé cuando recién empezaba. Le presté un avión y unos mangos para moverse. Lo hice por lástima, no era el Espert del ‘cárcel o bala’. Era otro tipo, más humano”, dijo y admitió haber firmado un contrato con él en 2019: “Sí, fue por más de U$S200.000, a través de Aircraft Guaranty, una empresa de Estados Unidos. Se hizo todo en regla. Yo lo contraté para que me asesorara, pero después vino la pandemia y todo se frenó. No hubo millones ni aportes ilegales. Hablan pavadas".

