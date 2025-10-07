Patricia Bullrich y Juan Grabois por la detención de "Fred" Machado: "Deje de mentir"

La captura del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, provocó este martes un intenso enfrentamiento político entre el dirigente social Juan Grabois y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Grabois reclamó públicamente al Gobierno que garantice la protección del detenido antes de su extradición a Estados Unidos. “Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado, no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen”, escribió en sus redes sociales.
En sus mensajes, además, criticó a La Libertad Avanza y recordó que “la candidata a senadora en Río Negro, Lorena Villaverde, fue detenida por llevar medio kilo de cocaína” y que tenía vínculos patrimoniales con Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro de Machado.
La ministra Bullrich respondió de inmediato: “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”.
El intercambio continuó con Grabois, quien respondió con varios mensajes en tono desafiante, acusando a la ministra de “amenazar” y asegurando que “no tenemos miedo, y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. También negó estar imputado en causas judiciales y aseguró haber sido sobreseído “en todas las inventadas” por sus adversarios políticos. Sobre sus opositores, agregó: “Sus jefes, Javier y Karina Milei, sí están imputados en la causa de la criptoestafa $Libra, donde soy querellante”.
El choque se produjo en un contexto de fuerte repercusión política tras la detención de Machado, quien será extraditado a Estados Unidos a pedido de la Justicia de ese país, en el marco de una causa por tráfico internacional de drogas y lavado de activos.
