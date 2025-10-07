"Fred" Machado fue trasladado a una cárcel de Viedma tras aprobarse su extradición a EEUU

La Policía Federal trasladó este martes a Federico “Fred” Machado a la delegación de Viedma, en Río Negro, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) autorizara su extradición a Estados Unidos. Allí, la Justicia lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafa.
La controversia alrededor de Machado comenzó semanas atrás, cuando el dirigente peronista Juan Grabois denunció penalmente a José Luis Espert por haber recibido U$S200.000 de parte de una organización criminal vinculada a Machado. Posteriormente, se conocieron registros del Bank of America que confirmaban la transferencia por dicho monto.
Tras semanas de idas y vueltas políticas, Espert decidió bajar su candidatura para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Además, renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Hoy, la Corte habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos, y el Gobierno confirmó la decisión a través de un comunicado oficial. Minutos antes del arribo de la Policía, Machado declaró a radios locales que su extradición “se la veía venir” y agregó con ironía: “¿Quién le dice que no a los gringos?”.
Sobre el escándalo en torno a Espert y los fondos no declarados para su campaña de 2019, Machado sostuvo que “fue todo político” y apuntó: “Fue la oposición para bajarlo a Espert” en Radio La Red. Sin embargo, sus declaraciones sobre la relación con el diputado mostraron contradicciones: primero afirmó que no mantenía vínculos con el narcotráfico y que había informado a Espert sobre los cargos en marzo, durante una visita a su casa, y luego señaló que no hablaba con él “desde el año pasado”, consignó el diario La Nación.
Machado recordó los inicios de su relación con Espert, describiéndolo como “una persona noble con ganas de cambiar el país”, y afirmó haberle brindado entre 100.000 y U$S150.000 para cubrir traslados durante su campaña y la promoción de su libro. También explicó que los 200.000 dólares denunciados por Grabois correspondían a pagos en cuotas y que, fuera de la campaña, había acordado asesorías con Espert en Guatemala.
Respecto a Grabois, Machado manifestó su disposición a debatir: “Le preguntaría de dónde saca esa fuente, le mostraría el trabajo que hice y se lo explicaría. Si fuera honesto, diría: ‘Espert es un pelotudo que te negó, pero no es un tipo que te banca el narco’. Pero Grabois no hará eso. Al igual que la fiscalía americana puede cometer errores y exponer a gente que no tiene relación con el narcotráfico, los tipos desechan el caso y lo sacan a la luz, y eso te convierte en un tipo radioactivo”.