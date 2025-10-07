"Fred" Machado fue trasladado a una cárcel de Viedma tras aprobarse su extradición a EEUU

Sobre el escándalo en torno a Espert y los fondos no declarados para su campaña de 2019, Machado sostuvo que “fue todo político” y apuntó: “Fue la oposición para bajarlo a Espert” en Radio La Red. Sin embargo, sus declaraciones sobre la relación con el diputado mostraron contradicciones: primero afirmó que no mantenía vínculos con el narcotráfico y que había informado a Espert sobre los cargos en marzo, durante una visita a su casa, y luego señaló que no hablaba con él “desde el año pasado”, consignó el diario La Nación.