Tras la renuncia de Espert: qué pasará con las boletas impresas y cuánto le costaría al Estado reemplazarlas

La decisión del diputado José Luis Espert de renunciar a su candidatura como primer diputado por la Provincia de Buenos Aires dentro de La Libertad Avanza provocó una fuerte controversia política y abrió un complejo debate sobre las consecuencias administrativas y económicas de su salida. La principal incógnita gira en torno a la posible reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP), ya que las actuales boletas, con su fotografía incluida, ya se encontraban listas para su distribución desde el 29 de septiembre.
El economista liberal, que encabezaba la lista oficialista en territorio bonaerense, anunció su dimisión a través de las redes sociales. “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió. En el mismo mensaje agregó: “Por la Argentina, doy un paso al costado”, y calificó las acusaciones en su contra como parte de una “operación” acompañada “por un despiadado juicio mediático hacia mi persona”, al que, según dijo, “no me seguiré prestando”.
¿Qué pasará con las Boletas Únicas de Papel con la foto de Espert?
La renuncia de Espert dejó en suspenso la estrategia electoral del oficialismo en Buenos Aires, pero también reactivó el debate por el gasto público. Según estimaciones preliminares, reimprimir las boletas tendría un costo de alrededor de $15.000 millones, cifra que varios sectores de la oposición consideran inadmisible a tres semanas de las elecciones 2025.
El diputado socialista Esteban Paulón anunció que presentará un proyecto para evitar que el Estado asuma ese gasto. “La Libertad Avanza pretende que el costo de su impericia, errores políticos y encubrimiento frente a flagrantes casos de corrupción e inhabilidad moral, lo pague el conjunto de la sociedad”, señaló. La iniciativa, firmada también por Mónica Fein, propone que, si se concreta la reimpresión, el gasto sea absorbido por el propio espacio libertario.
Desde Fuerza Patria, los diputados Jimena López y Sebastián Galmarini coincidieron con ese planteo. López sostuvo: “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron $43.000 millones más el IVA ($52.000 millones) y ahora, la reimpresión nos va a salir $14.000 millones más”. Galmarini añadió: “En 2023 imprimir boletas costó el equivalente a $34.000 millones de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000 millones)” y criticó que “mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones, ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes”.
Frente a la polémica, el abogado constitucionalista Diego Hernán Armesto recordó que, de acuerdo con la normativa electoral vigente, “si renuncia un candidato, la boleta sigue siendo válida”. En ese sentido, explicó que no sería necesario reimprimir el material: “Sería en todo caso para sacar a Espert de la foto, pero no haría falta. Antes era boleta partidaria y ahora hay una Boleta Única de Papel”.