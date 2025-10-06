Tras la renuncia de Espert: qué pasará con las boletas impresas y cuánto le costaría al Estado reemplazarlas

Desde Fuerza Patria, los diputados Jimena López y Sebastián Galmarini coincidieron con ese planteo. López sostuvo: “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron $43.000 millones más el IVA ($52.000 millones) y ahora, la reimpresión nos va a salir $14.000 millones más”. Galmarini añadió: “En 2023 imprimir boletas costó el equivalente a $34.000 millones de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000 millones)” y criticó que “mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones, ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes”.