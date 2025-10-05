Secciones
Política

Milei, tras la renuncia de Espert: "La Argentina siempre está por encima de la personas"

"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa", escribió el Presidente en las redes sociales.

POSTEO DE X. Milei se refirió de Espert a la candidatura. POSTEO DE X. Milei se refirió de Espert a la candidatura. TN.COM.AR
Hace 13 Min

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes luego de que José Luis Espert confirmara su renuncia a la candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El mandatario sostuvo que "el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", sentenció.

La renuncia de Espert

La confirmación se dio después de días de tensión, donde miembros del Gabinete insistían con sacar de la carrera electoral al actual diputado, mientras el Presidente lo ratificaba.

“Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió el economista en sus redes sociales.

En esta línea, sostuvo: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Temas Elecciones 2025 José Luis EspertJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert tiene que dar explicaciones verosímiles

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: Un gesto patriótico

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

José Luis Espert admitió haber viajado 17 veces en el avión de Federico “Fred” Machado

José Luis Espert admitió haber viajado 17 veces en el avión de Federico “Fred” Machado

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
3

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
4

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
5

El avance de los “barones del azúcar”

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán mañana en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán mañana en dos sedes

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

Comentarios