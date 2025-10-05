Milei, tras la renuncia de Espert: "La Argentina siempre está por encima de la personas"

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes luego de que José Luis Espert confirmara su renuncia a la candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre.
El mandatario sostuvo que "el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".
El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo Ãºnico que importa. No vamos a permitir que una operaciÃ³n maliciosa lo ponga en riesgo.— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025
Esto es una causa al servicio de cambiar el paÃs. La Argentina siempre estÃ¡ por encima de la personas. Garantizar el cambioâ¦ https://t.co/9mfwrWPont
"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", sentenció.
La renuncia de Espert
La confirmación se dio después de días de tensión, donde miembros del Gabinete insistían con sacar de la carrera electoral al actual diputado, mientras el Presidente lo ratificaba.
“Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió el economista en sus redes sociales.
En esta línea, sostuvo: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.