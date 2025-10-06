Secciones
Otro revés para José Luis Espert: el diputado renunció a la Comisión de Presupuesto

La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

José Luis Espert, junto al presidente Javier Milei. José Luis Espert, junto al presidente Javier Milei.
Hace 2 Hs

José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El diputado nacional libertario presentó esta mañana una nota a Martín Menem. La oposición presionaba para forzar su salida tras el escándalo desatado por su relación con Fred Machado.

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Cabe recordar que anoche, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Ecos en la Casa Rosada

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el escándalo en torno a Espert afectó la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Asimismo, aseguró que la fuerza oficialista cubrirá los costos de reimpresión de boletas si así lo dispone la Justicia Electoral.

“Lo claro es que al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, consideró. Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabeza de lista bonaerense de LLA, en medio de las acusaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas, Francos reconoció el perjuicio para la campaña.

Temas Buenos AiresCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJosé Luis EspertJavier MileiGobierno de Milei
