Elecciones 2025: las reacciones del arco político tras la renuncia de Espert a su candidatura

José Luis Espert, junto al presidente Javier Milei.

Los referentes de distintos espacios políticos se refirieron al ahora ex postulante de La Libertad Avanza.

Hace 1 Min
21:30 hs

Juan Grabois cruzó a Javier Milei por el caso Espert: “¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?”

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a apuntar con dureza contra el presidente Javier Milei, esta vez en el marco de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. A través de la red social X (ex Twitter), Grabois respondió a un mensaje del mandatario y deslizó graves sospechas sobre presuntos vínculos entre Espert, la diputada Onetto y el propio Milei.

“Contala como quieras, Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad. Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora”, escribió el dirigente social.

En su publicación, Grabois también se preguntó:

“¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei? Me pregunto también: si no corresponde que sea candidato, ¿corresponde que sea presidente de la comisión de Presupuesto? ¿corresponde que sea diputado de la Nación?”

El mensaje de Grabois citó un posteo previo del presidente Milei, quien había afirmado:

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.”

“Un narco menos y un poco más de justicia”

El dirigente social concluyó su mensaje con un tono desafiante:

“No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor. Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también.”

Contexto del conflicto

La polémica se desató luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura bonaerense tras la publicación de una investigación periodística que reveló que había recibido US$200.000 de una empresa vinculada al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert, a quien calificó como “honorable” y denunció una “operación kirchnerista” detrás de las acusaciones. Grabois, por su parte, insistió en que el caso demuestra los “vínculos peligrosos” dentro del oficialismo y exigió explicaciones sobre la continuidad de Espert en su rol legislativo.

21:18 hs

Qué opinó Victoria Tolosa Paz

La diputada peronista Victoria Tolosa Paz opinó al respecto y sostuvo que “honesto hubiera sido decir la verdad, no inventar una historia diferente cada vez que le preguntaron”; “íntegro hubiera sido declinar su candidatura desde el primer momento, no cuando las encuestas no le dejaron otra alternativa” y “digno sería renunciar ahora mismo a su banca como diputado, si es que realmente quiere ponerse a disposición de la Justicia argentina e internacional”.

“La única operación es en la que recibió (por lo menos) 200 mil dólares. Quizás le pueda dar esa plata al Estado, que gastó 15 mil millones de pesos en boletas que ahora no sirven. Usted no representa otra cosa que la oscuridad, Espert. Ha demostrado tener vínculos con el narcotráfico. De eso no se vuelve. El 26 de octubre, ¡saquemos a los narcos con nuestro voto!“, cerró.

20:45 hs

Lo que dijo Florencio Randazzo

20:42 hs

Las palabras de Jorge Taiana

20:33 hs

Las palabras de Facundo Manes

20:10 hs

La reacción de Malena Galmarini

20:07 hs

El sarcasmo de Myriam Bregman

20:06 hs

Las palabras de Diego Santilli

20:04 hs

La reacción de Nicolás Del Caño

20:03 hs

La publicación de Juan Grabois

19:54 hs

Quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura

Quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura

Los candidatos que ocuparán el primer y segundo lugar de la lista para diputados en la provincia de Buenos Aires.

Ver más
19:44 hs

Milei, tras la renuncia de Espert: "La Argentina siempre está por encima de la personas"

Milei, tras la renuncia de Espert: La Argentina siempre está por encima de la personas

"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa", escribió el Presidente en las redes sociales.

Ver más

Lo que tenés que saber

El diputado José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de las acusaciones sobre sus vínculos con el empresario Federico Andrés “Fred” Machado, señalado por lavado de dinero del narcotráfico.

