Elecciones 2025: las reacciones del arco político tras la renuncia de Espert a su candidatura

21:30 hs

Juan Grabois cruzó a Javier Milei por el caso Espert: “¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?”

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a apuntar con dureza contra el presidente Javier Milei, esta vez en el marco de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. A través de la red social X (ex Twitter), Grabois respondió a un mensaje del mandatario y deslizó graves sospechas sobre presuntos vínculos entre Espert, la diputada Onetto y el propio Milei.

“Contala como quieras, Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad. Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora”, escribió el dirigente social.

En su publicación, Grabois también se preguntó:

“¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei? Me pregunto también: si no corresponde que sea candidato, ¿corresponde que sea presidente de la comisión de Presupuesto? ¿corresponde que sea diputado de la Nación?”

El mensaje de Grabois citó un posteo previo del presidente Milei, quien había afirmado:

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.”

“Un narco menos y un poco más de justicia”

El dirigente social concluyó su mensaje con un tono desafiante:

“No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor. Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también.”

Contexto del conflicto

La polémica se desató luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura bonaerense tras la publicación de una investigación periodística que reveló que había recibido US$200.000 de una empresa vinculada al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert, a quien calificó como “honorable” y denunció una “operación kirchnerista” detrás de las acusaciones. Grabois, por su parte, insistió en que el caso demuestra los “vínculos peligrosos” dentro del oficialismo y exigió explicaciones sobre la continuidad de Espert en su rol legislativo.