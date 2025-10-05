Elecciones 2025: las reacciones del arco político tras la renuncia de Espert a su candidatura

Juan Grabois cruzó a Javier Milei por el caso Espert: “¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?”
El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a apuntar con dureza contra el presidente Javier Milei, esta vez en el marco de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. A través de la red social X (ex Twitter), Grabois respondió a un mensaje del mandatario y deslizó graves sospechas sobre presuntos vínculos entre Espert, la diputada Onetto y el propio Milei.
“Contala como quieras, Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad. Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora”, escribió el dirigente social.
En su publicación, Grabois también se preguntó:
“¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei? Me pregunto también: si no corresponde que sea candidato, ¿corresponde que sea presidente de la comisión de Presupuesto? ¿corresponde que sea diputado de la Nación?”
El mensaje de Grabois citó un posteo previo del presidente Milei, quien había afirmado:
“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.”
“Un narco menos y un poco más de justicia”
El dirigente social concluyó su mensaje con un tono desafiante:
“No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor. Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también.”
Contexto del conflicto
La polémica se desató luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura bonaerense tras la publicación de una investigación periodística que reveló que había recibido US$200.000 de una empresa vinculada al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
El presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert, a quien calificó como “honorable” y denunció una “operación kirchnerista” detrás de las acusaciones. Grabois, por su parte, insistió en que el caso demuestra los “vínculos peligrosos” dentro del oficialismo y exigió explicaciones sobre la continuidad de Espert en su rol legislativo.
Qué opinó Victoria Tolosa Paz
La diputada peronista Victoria Tolosa Paz opinó al respecto y sostuvo que “honesto hubiera sido decir la verdad, no inventar una historia diferente cada vez que le preguntaron”; “íntegro hubiera sido declinar su candidatura desde el primer momento, no cuando las encuestas no le dejaron otra alternativa” y “digno sería renunciar ahora mismo a su banca como diputado, si es que realmente quiere ponerse a disposición de la Justicia argentina e internacional”.
“La única operación es en la que recibió (por lo menos) 200 mil dólares. Quizás le pueda dar esa plata al Estado, que gastó 15 mil millones de pesos en boletas que ahora no sirven. Usted no representa otra cosa que la oscuridad, Espert. Ha demostrado tener vínculos con el narcotráfico. De eso no se vuelve. El 26 de octubre, ¡saquemos a los narcos con nuestro voto!“, cerró.
Lo que dijo Florencio Randazzo
Quedó claro que no eran chismes de peluquería. Espert le mintió a todos los bonaerenses y Milei quiso poner como primer candidato a una persona financiada por un presunto narco. Así de simple. Ahora deberá actuar la Justicia.— Florencio Randazzo (@RandazzoF) October 5, 2025
Lo que viene es otro papelón, porque el Gobierno…
Las palabras de Jorge Taiana
La "renuncia" de Espert es un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado. No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba…— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 5, 2025
Las palabras de Facundo Manes
SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO— Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025
El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v
La reacción de Malena Galmarini
Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes.— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 5, 2025
Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia!
Se metió con todos, amenazó a todos, “cárcel o o bala”.
Ahora espero que “el que las hace las paga” sea real.… https://t.co/hDgFEy3SrX
El sarcasmo de Myriam Bregman
Ex pert.— Myriam Bregman (@myriambregman) October 5, 2025
Las palabras de Diego Santilli
No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.— Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025
El camino es duro, pero es el correcto.
Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.
Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país
La reacción de Nicolás Del Caño
¿Si hay reimpresión de la BUP la paga Espert?— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 5, 2025
La publicación de Juan Grabois
CHAU.— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 5, 2025
