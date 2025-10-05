Secciones
Quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura

Los candidatos que ocuparán el primer y segundo lugar de la lista para diputados en la provincia de Buenos Aires.

EN CAMPAÑA. Espert y Machado durante los viajes en la previa a las presidenciales de 2019. EN CAMPAÑA. Espert y Machado durante los viajes en la previa a las presidenciales de 2019. FOTO TOMADA DE LAPRENSA.COM.AR
Hace 2 Hs

José Luis Espert decidió bajar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en medio de las repercusiones por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. 

Su salida obliga a La Libertad Avanza (LLA) a reordenar la lista de postulantes a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Aunque la renuncia aún no fue presentada ante la Justicia Electoral, fuentes del espacio libertario anticiparon que el trámite se concretará en las próximas horas.

De acuerdo con el decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, el reemplazo de un candidato debe respetar el orden y el género. En este caso, se prevé que el actual diputado del PRO, Diego Santilli, encabece la nómina, seguido por la periodista y modelo Karen Reichardt.

Con estos cambios, la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires quedaría conformada de la siguiente manera: Santilli, Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio “Tronco” Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Miguel Smuckler, María Florencia De Sensi, Álvaro García, María Luisa Gonzales, Joaquín Ojeda, Andrea Vera, Carlos Pirovano, Ana Tamagno, Javier Sánchez Wrba y Martina Leon.

