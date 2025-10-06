Secciones
Política

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

"inicialmente, su falta de claridad al explicar la situación generó dudas y sospechas, lo que considero un error de comunicación", afirmó el funcionario nacional.

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el escándalo en torno a José Luis Espert afectó la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Asimismo, aseguró que la fuerza oficialista cubrirá los costos de reimpresión de boletas si así lo dispone la Justicia Electoral.

“Lo claro es que al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, consideró. Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabeza de lista bonaerense de LLA, en medio de las acusaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas, Francos reconoció el perjuicio para la campaña.

"Este tema acaparó la atención, más allá de la veracidad de la vinculación de Espert (con Fred Machado)", declaró Francos en Radio Mitre. Al preguntársele si el diputado representaba un "daño enorme", el jefe de Gabinete respondió que "inicialmente, su falta de claridad al explicar la situación generó dudas y sospechas, lo que considero un error de comunicación".

"Su comunicación no fue acertada"

Según Francos, Espert "reflexionó durante el fin de semana sobre las consecuencias que estaba generando este episodio".

"Creo que se equivocó, tal vez por temor a la exposición pública. Desde mi punto de vista, su comunicación no fue acertada. No creo que haya estado involucrado en los términos en que se le acusa", defendió.

El jefe de gabinete se alineó con la postura de Javier Milei. "El Presidente confía en la inocencia de Espert, creyendo que se trata de una acción del kirchnerismo para ensuciar la campaña", resaltó.

Además, Francos también valoró la decisión de Espert de renunciar, lo que implica la pérdida de sus fueros parlamentarios: "Se someterá a cualquier requerimiento de la Justicia. Generalmente, se aferran a los fueros para evitar enfrentar a la justicia, pero Espert ha hecho lo contrario, lo cual es digno de destacar. No quiere perjudicar la campaña de LLA".

Sobre las presiones del kirchnerismo para remover a Espert de su cargo en la Cámara de Diputados, Francos argumentó que "no hay motivos para ello". "No existe una vinculación con la causa que se investiga. Se trata de un contrato profesional de Espert con una persona que, al momento de la firma, no estaba relacionada con ninguna causa. No se puede afirmar que Espert tenga alguna conexión con ese juicio", enfatizó.

"Aquí -dijo Francos- no hay relación con la causa, no está imputado. Existe una denuncia presentada por (Juan) Grabois con fines electorales y para generar este efecto; él mismo enfrenta varias causas. Espert actuó correctamente, ya que la controversia estaba perjudicando la propuesta política de Milei, basada en la libertad", afirmó.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresCasa RosadaJosé Luis EspertJavier MileiGuillermo FrancosGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Javier Milei respaldó a José Luis Espert tras su renuncia a la candidatura: “No dudo de su honorabilidad”

Javier Milei respaldó a José Luis Espert tras su renuncia a la candidatura: “No dudo de su honorabilidad”

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

Quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura

Quién encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura

Lo más popular
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
1

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
2

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
3

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
4

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
5

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
6

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Más Noticias
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Comentarios