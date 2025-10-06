Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el escándalo en torno a José Luis Espert afectó la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Asimismo, aseguró que la fuerza oficialista cubrirá los costos de reimpresión de boletas si así lo dispone la Justicia Electoral.
“Lo claro es que al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, consideró. Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como cabeza de lista bonaerense de LLA, en medio de las acusaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas, Francos reconoció el perjuicio para la campaña.
"Este tema acaparó la atención, más allá de la veracidad de la vinculación de Espert (con Fred Machado)", declaró Francos en Radio Mitre. Al preguntársele si el diputado representaba un "daño enorme", el jefe de Gabinete respondió que "inicialmente, su falta de claridad al explicar la situación generó dudas y sospechas, lo que considero un error de comunicación".
"Su comunicación no fue acertada"
Según Francos, Espert "reflexionó durante el fin de semana sobre las consecuencias que estaba generando este episodio".
"Creo que se equivocó, tal vez por temor a la exposición pública. Desde mi punto de vista, su comunicación no fue acertada. No creo que haya estado involucrado en los términos en que se le acusa", defendió.
El jefe de gabinete se alineó con la postura de Javier Milei. "El Presidente confía en la inocencia de Espert, creyendo que se trata de una acción del kirchnerismo para ensuciar la campaña", resaltó.
Además, Francos también valoró la decisión de Espert de renunciar, lo que implica la pérdida de sus fueros parlamentarios: "Se someterá a cualquier requerimiento de la Justicia. Generalmente, se aferran a los fueros para evitar enfrentar a la justicia, pero Espert ha hecho lo contrario, lo cual es digno de destacar. No quiere perjudicar la campaña de LLA".
Sobre las presiones del kirchnerismo para remover a Espert de su cargo en la Cámara de Diputados, Francos argumentó que "no hay motivos para ello". "No existe una vinculación con la causa que se investiga. Se trata de un contrato profesional de Espert con una persona que, al momento de la firma, no estaba relacionada con ninguna causa. No se puede afirmar que Espert tenga alguna conexión con ese juicio", enfatizó.
"Aquí -dijo Francos- no hay relación con la causa, no está imputado. Existe una denuncia presentada por (Juan) Grabois con fines electorales y para generar este efecto; él mismo enfrenta varias causas. Espert actuó correctamente, ya que la controversia estaba perjudicando la propuesta política de Milei, basada en la libertad", afirmó.