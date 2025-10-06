Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Sobre las presiones del kirchnerismo para remover a Espert de su cargo en la Cámara de Diputados, Francos argumentó que "no hay motivos para ello". "No existe una vinculación con la causa que se investiga. Se trata de un contrato profesional de Espert con una persona que, al momento de la firma, no estaba relacionada con ninguna causa. No se puede afirmar que Espert tenga alguna conexión con ese juicio", enfatizó.