Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La presión para que el economista se bajara de la boleta libertaria fue fogoneada por distintas líneas internas que conforman la gestión libertaria, a pesar de que el propio Presidente había sido su principal respaldo hasta la jornada de ayer. De hecho, la renuncia se da a pesar de que el viernes Espert se había reunido con Milei en la Quinta de Olivos y, tanto ese día como el sábado, había ratificado públicamente que seguiría en carrera por una banca en el Congreso de la Nación.