Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Después de desdecirse en distintas entrevistas radiales y televisivas, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, sacudiendo el tablero político en plena campaña electoral, de cara al próximo domingo 26 de octubre. La decisión se tomó luego de dos semanas de intensa controversia, donde el economista quedó acorralado por acusaciones de haber recibido un pago de U$S 200.000 del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.
Pese a haber ratificado públicamente su postulación hasta el día anterior, Espert concretó su dimisión a través de un posteo en su cuenta de la red social X. En el mensaje, contó que le presentó su renuncia “indeclinable” al presidente, Javier Milei, quien decidió aceptarla. El actual diputado afirmó categóricamente: “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”.
En su largo texto de despedida, el diputado insistió en que las versiones sobre sus vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y un “despiadado juicio mediático”.
Pese a su crítica, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación para no afectar el proyecto político. “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia”, argumentó Espert, prometiendo que el tiempo demostrará que todo fue “una gran mentira”.
La presión para que el economista se bajara de la boleta libertaria fue fogoneada por distintas líneas internas que conforman la gestión libertaria, a pesar de que el propio Presidente había sido su principal respaldo hasta la jornada de ayer. De hecho, la renuncia se da a pesar de que el viernes Espert se había reunido con Milei en la Quinta de Olivos y, tanto ese día como el sábado, había ratificado públicamente que seguiría en carrera por una banca en el Congreso de la Nación.
En una entrevista radial el sábado, el diputado había agradecido el apoyo explícito del Presidente tras el encuentro en Olivos: “De ninguna manera he pensado en renunciar y le agradezco públicamente al Presidente, por el apoyo que me ha brindado”, sostuvo.
Un elemento clave en la decisión habría sido la preocupación transmitida por el ex presidente Mauricio Macri a Milei, durante un encuentro en Olivos el viernes por la tarde. En esa misma cumbre los dirigentes acordaron fortalecer el trabajo conjunto
“Argentina por encima”
El Presidente anunció -también por redes sociales- que aceptaba la renuncia, priorizando el proyecto de gobierno por sobre las individualidades.
El jefe de Estado fue enfático en su postura: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, comenzó diciendo. En un mensaje propio en X, Milei sostuvo que “esto es una causa al servicio de cambiar el país” y que “la Argentina siempre está por encima de las personas”.
El Presidente cerró su mensaje con un tono de advertencia a los opositores: “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
En TV
En la noche de ayer, Milei visitó los estudios del canal LN+ para ser entrevistado por Luis Majul. Allí sostuvo sobre Espert que “se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”.
Y remarcó: “La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va a hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país [Estados Unidos] con los mejores departamentos de Compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.
En el marco de la entrevista, el jefe de Estado también resolvió una de las incógnitas que surgieron a partir de la remoción de Espert de la lista: ¿quién ocupará su lugar? “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será Diego Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”, enfatizó.