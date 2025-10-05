Javier Milei respaldó a José Luis Espert tras su renuncia a la candidatura: “No dudo de su honorabilidad”

El presidente Javier Milei habló sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Calificó la decisión como un “gesto noble” y enfatizó: “No dudo de su honorabilidad”.
Milei respaldó a Espert y acusó una “operación del kirchnerismo”
En línea con lo que había expresado en la red social X (ex Twitter), Milei afirmó:
“El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a [Enrique] Olivera, [Francisco] De Narváez, [Patricia] Bullrich y [Fernando] Niembro”.
El mandatario sostuvo que no toma decisiones “utilitaristas”, sino que busca “hacer lo correcto”. Según explicó, la decisión de Espert de dar un paso al costado estuvo vinculada a la dificultad de instalar temas de agenda por fuera del vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Críticas al periodismo y defensa del “modelo de la libertad”
Milei también apuntó contra los medios de comunicación. Una investigación de Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon, publicada en La Nación, reveló documentos del Bank of America que mostraban que Espert había recibido US$200.000 de una empresa ligada a Machado.
El presidente cuestionó la cobertura mediática y la reacción pública ante la denuncia:
“Se estaba discutiendo si estamos manchados o no y es una locura, más si se tiene en cuenta de quién viene”, dijo en alusión a Juan Grabois, quien fue el primero en señalar el caso.
Finalmente, Milei elogió a Espert:
“Antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”.