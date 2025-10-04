Caputo llegó a Washington y se reunirá con Bessent para definir la ayuda financiera para la Argentina

El pasado 23 de septiembre, Bessent publicó en su cuenta de X un mensaje en el que adelantó el alcance del paquete de asistencia: “El Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará según lo exijan las condiciones. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo. El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de U$S20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”.