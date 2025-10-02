El FMI instó a Argentina a buscar consenso político para aplicar reformas y fortalecer las reservas

En un escenario de mercados financieros inestables y negociaciones en curso para obtener apoyo financiero de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al Gobierno argentino a construir un amplio consenso político para sostener su programa de ajuste económico.
La portavoz del FMI, Julie Kozack, enfatizó la necesidad de un "apoyo político amplio para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas" y fortalecer la confianza en la economía argentina. Kozack también destacó la importancia de mantener el "compromiso inquebrantable" con la disciplina fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario que impulse la reconstrucción de las reservas del Banco Central.
La necesidad de aumentar las reservas
La preocupación del FMI se centró en la necesidad de que Argentina aumente sus reservas, un objetivo que aún no ha sido alcanzado. El Gobierno no cumplió con la meta de reservas en la primera revisión del programa, lo que obligó al FMI a otorgar una exención.
En esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, inició negociaciones con el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, para obtener un respaldo financiero que evite crisis en los mercados. Bessent confirmó el apoyo de Estados Unidos a Argentina a través de una línea de swap.
Kozack señaló que el FMI participa en las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos y que el Fondo apoya el programa de ajuste económico del país.
En tanto que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, para analizar el impacto económico y financiero del swap de 20.000 millones de dólares concedido por la administración Trump. Georgieva celebró el apoyo de Bessent a Argentina, destacando el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento.