El FMI instó a Argentina a buscar consenso político para aplicar reformas y fortalecer las reservas

La portavoz del FMI, Julie Kozack, enfatizó la necesidad de un "apoyo político amplio para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas" y fortalecer la confianza en la economía argentina. Kozack también destacó la importancia de mantener el "compromiso inquebrantable" con la disciplina fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario que impulse la reconstrucción de las reservas del Banco Central.