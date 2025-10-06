El embajador de EE.UU. anunció inversiones "sin precedentes" en Argentina

El anuncio de Lamelas se produce en un escenario de creciente apoyo de la administración estadounidense a la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Además del respaldo político, el gobierno estadounidense, a través del Secretario del Tesoro Scott Bessent, analiza los instrumentos financieros significativos para apoyar a Argentina. Entre ellos se incluyen la negociación de un swap de divisas por U$S20.000 millones entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central de la República Argentina, la posible compra de bonos soberanos argentinos en dólares, y la concesión de un "importante crédito stand-by" a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF).