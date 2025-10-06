El embajador de EE.UU. anunció inversiones "sin precedentes" en Argentina

El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, prometió a través de sus redes sociales una ola de inversiones "sin precedentes" provenientes de empresas estadounidenses y occidentales.
El anuncio, realizado tras un encuentro en el U.S. Argentina Business Council (Usabc), donde se discutieron las operaciones de compañías estadounidenses en el país, busca, según Lamelas, "hacer que Argentina vuelva a ser grande," al utilizar el conocido eslogan del presidente Donald Trump.
Lamelas, un empresario cubano-estadounidense con estrechos vínculos con Trump, asumió el cargo recientemente y se espera que juegue un papel clave en el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales.
El mensaje en las redes sociales
Desde el Usabc destacaron su rol potencial para impulsar el comercio entre ambos países. "Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos," afirmó el embajador en su cuenta de X.
El anuncio de Lamelas se produce en un escenario de creciente apoyo de la administración estadounidense a la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Además del respaldo político, el gobierno estadounidense, a través del Secretario del Tesoro Scott Bessent, analiza los instrumentos financieros significativos para apoyar a Argentina. Entre ellos se incluyen la negociación de un swap de divisas por U$S20.000 millones entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central de la República Argentina, la posible compra de bonos soberanos argentinos en dólares, y la concesión de un "importante crédito stand-by" a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF).