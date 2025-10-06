Secciones
Política

El embajador de EE.UU. anunció inversiones "sin precedentes" en Argentina

A través de sus redes sociales, el diplomático dijo que quiere "hacer que Argentina vuelva a ser grande".

Javier Milei y Peter Lamelas. Javier Milei y Peter Lamelas.
Hace 2 Hs

El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, prometió a través de sus redes sociales una ola de inversiones "sin precedentes" provenientes de empresas estadounidenses y occidentales. 

El anuncio, realizado tras un encuentro en el U.S. Argentina Business Council (Usabc), donde se discutieron las operaciones de compañías estadounidenses en el país, busca, según Lamelas, "hacer que Argentina vuelva a ser grande," al utilizar el conocido eslogan del presidente Donald Trump.

Lamelas, un empresario cubano-estadounidense con estrechos vínculos con Trump, asumió el cargo recientemente y se espera que juegue un papel clave en el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales. 

El mensaje en las redes sociales

Desde el Usabc destacaron su rol potencial para impulsar el comercio entre ambos países. "Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos," afirmó el embajador en su cuenta de X.

El anuncio de Lamelas se produce en un escenario de creciente apoyo de la administración estadounidense a la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Además del respaldo político, el gobierno estadounidense, a través del Secretario del Tesoro Scott Bessent, analiza los instrumentos financieros significativos para apoyar a Argentina. Entre ellos se incluyen la negociación de un swap de divisas por U$S20.000 millones entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central de la República Argentina, la posible compra de bonos soberanos argentinos en dólares, y la concesión de un "importante crédito stand-by" a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF).

Temas El DólarBuenos AiresDonald TrumpEstados UnidosJavier MileiGobierno de MileiPeter Lamelas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Caputo llegó a Washington y se reunirá con Bessent para definir la ayuda financiera para la Argentina

Caputo llegó a Washington y se reunirá con Bessent para definir la ayuda financiera para la Argentina

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
5

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
6

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más Noticias
Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios