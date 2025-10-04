Se activa la negociación por la ayuda financiera a Argentina

Los inversores y los operadores del mercado no sólo están pendientes de las pantallas bursátiles, sino también de las redes sociales. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Blessent, usó “X” para exteriorizar elrespaldo de su país hacia la Argentina en medio de las turbulencias cambiarias. Ayer fue el turno de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que, por la misma vía, reveló pormenores de un encuentro con Blessent, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo, llegaban a Washington para acelerar gestiones.
“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, escribió Georgieva, en “X”.
La gestión del presidente Javier Milei aspira a contar con una asistencia de unos U$S 20.000 millones para calmar al mercado y sacar la cabeza del agua. Si bien no se dieron a conocer detalles aún del mecanismo de auxilio económico, Bessent adelantó en una entrevista con CNBC que el instrumento elegido sería una línea de swap, o intercambio de monedas. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump. Este mecanismo de asistencia incluiría, además, una compra de bonos argentinos.
Durante 2026, la Argentina debe afrontar dos vencimientos importantes de deuda, además de no descuidar el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI. Bessent está dispuesto a transferir U$S 5.000 millones para cumplir con el vencimiento de enero, pero antes de eso tiene que haber una hoja de ruta ya definida para cada uno de los recursos que integran el salvataje de la Secretaría del Tesoro.
Según el newsletter financiero del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno compró tiempo, poco y caro. “Bessent creyó que con el apoyo verbal alcanzaría, al menos hasta octubre. Pero el mercado busca hechos, no promesas, y una semana después reclama detalles y plazos del posible acuerdo”, subraya el reporte al que accedió LA GACETA.
El swap de monedas merece una mención particular, según el CEPA. Si se realiza con el Tesoro de Estados Unidos, tendrá un plazo máximo de seis meses o un año si pasa por el congreso, en cambio si lo realiza la FED (que no es controlada por el gobierno de Trump) esa limitación temporal no existe, advierte. El monto es alrededor de U$S 20.000 millones que reforzarían las reservas internacionales del Banco Central y aunque no es certero, se especula que reemplazaría el swap con el Banco Central de la República Popular China. “Si este es el caso, el tramo no activado es de U$S 14.000 millones y el tramo activo fue refinanciado teniendo que pagar en 2026 alrededor de U$S 5.000 millones; si EEUU exige la cancelación inmediata, el centro indica que la Argentina tendría que activar parte del nuevo swap y las reservas internacionales aumentarían tan solo U$S 2.000 millones extra antes del pago de interés, mientras que si el tramo activo del swap con China se mantiene pendiente hasta su vencimiento, la posición del BCRA mejoraría en un principio U$S 6.000 millones.
La misión del Gobierno en Washington es clave. Caputo tendrá que cerrar un acuerdo con EEUU antes de la cumbre del 14 entre Trump y Milei en la Casa Blanca. Según el CEPA, si se dilata la negociación, podría generar un círculo vicioso entre la expectativa de overshooting (sobrerreacción del tipo de cambio) postelectoral y la demanda de cobertura en la previa al domingo 26.
Reacción del mercado: mejora en los bonos dolarizados
En medio de las negociaciones en Estados Unidos, el mercado pone sus fichas a un acuerdo. Los títulos públicos en dólares saltaron más de 3%, las acciones exhibieron leve baja pero lejos de los mínimos del día, y el dólar continuó estabilizado por las ventas de contado de unos U$S 200 millones a manos del Tesoro. Los bonos soberanos en dólares promediaron una importante mejora de 3,4%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un leve 0,2%, en los 1.805.024 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas, aunque modestas. Del lado ganador destacó Banco Macro (+3,1%) y del perdedor, Mercado Libre (-3,3%). Las reservas internacionales brutas exhibieron un importante incremento de U$S 467 millones o 1,1%, a U$S 42.698 millones, el stock más alto desde el 7 de agosto de este año. Fuentes de la entidad aclararon al sitio Infobae.com que “no hubo ni suba de cotizaciones no desembolsos de organismos” que influyeran en el resultado.
Operatoria conjunta: el Tesoro canjea títulos con el BCRA para poder intervenir en el precio del dólar
El Gobierno nacional implementó un canje de títulos de deuda en pesos por un monto de hasta U$S 4.000 millones de dólares, que le permitirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se haga de instrumentos vinculados al dólar, lo que le dará mayor poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario.
La medida, oficializada ayer a través de la Resolución Conjunta 49/2025 en el Boletín Oficial. El canje consiste en que el BCRA entregue sus tenencias de dos títulos en pesos, el “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 17 de octubre de 2025” (BONCAP T17O5) y la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos vencimiento 31 de octubre de 2025” (LECAP S31O5).
A cambio, el Tesoro le entregará una canasta de cinco nuevos instrumentos vinculados al dólar, de los cuales la entidad que preside Santiago Bausili recibirá un 20% de cada uno.
¿Qué pasó en el mercado?
Dólares y reservas.- El dólar oficial cerró ayer en $ 1.400 para la compra y $ 1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del jueves. En la semana, el minorista oficial subió 7,4%. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $ 1.454,27 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $ 1.470. A su vez, el “blue” cerró a $ 1.440 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.424,50, estable respecto del jueves. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $ 1.482,19 para el techo de la banda. Entre los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,1% hasta $ 1.498,90, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,9% hasta los $1.534,15. En tanto, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en U$S 42.698 millones.
Afloja el drenaje .- A pesar de que la “muralla” de los $ 1.425 del Tesoro en el dólar mayorista sigue en las pantallas, antes del techo de la banda ($ 1.480) donde intervendría el BCRA, los operadores comienzan a observar algunas ofertas privadas y un mayor respiro desde la demanda, por lo cual estaría aflojando el drenaje de divisas y la brecha a la espera de novedades del respaldo financiero de EEUU, dice el economista Gustavo Ber. Aún así, sigue sostenida la expectativa de que post elecciones el régimen cambiario pudiera migrar hacia uno de flotación más libre, toda vez que no sólo el apoyo externo no podría ser utilizado para defender compras de ahorristas, sino que crece el clamor entre los inversores de que se avance con decisión en un programa de compra de reservas, que ayudaría habilitar una indispensable compresión del riesgo país, agrega.
Créditos y tarjetas.- Según Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, en materia de préstamos en pesos, se completó un tercer trimestre en el que la variación global de la cartera en pesos ha tenido un modesto crecimiento en términos reales: apenas un 2,5% por encima de los valores de la inflación, por los motivos conocidos: se ha retraído la demanda ante la suba de tasas y la oferta es mucho más cautelosa ante el incremento de los indicadores de morosidad. La operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 3,4% mensual. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 1,2% y el anual el 39,8%. “En este rubro se observa un comportamiento irregular durante los últimos meses, alternando alzas y bajas en términos reales. Si bien están afectados los saldos por las circunstancias financieras tales como tasas, mora y plazos, también influyen nuevas ofertas comerciales que se realizan para movilizar las ventas ofreciendo cuotas sin interés o descuentos promocionales”, aseguró Barbero.
Caso YPF.- La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) presentó un “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en el caso que ordena a la Argentina transferir a acreedores privados su participación mayoritaria, del 51%, en YPF. La AmCham detalló que su decisión “se basa en el respaldo irrestricto a la Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.