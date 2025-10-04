Se activa la negociación por la ayuda financiera a Argentina

El swap de monedas merece una mención particular, según el CEPA. Si se realiza con el Tesoro de Estados Unidos, tendrá un plazo máximo de seis meses o un año si pasa por el congreso, en cambio si lo realiza la FED (que no es controlada por el gobierno de Trump) esa limitación temporal no existe, advierte. El monto es alrededor de U$S 20.000 millones que reforzarían las reservas internacionales del Banco Central y aunque no es certero, se especula que reemplazaría el swap con el Banco Central de la República Popular China. “Si este es el caso, el tramo no activado es de U$S 14.000 millones y el tramo activo fue refinanciado teniendo que pagar en 2026 alrededor de U$S 5.000 millones; si EEUU exige la cancelación inmediata, el centro indica que la Argentina tendría que activar parte del nuevo swap y las reservas internacionales aumentarían tan solo U$S 2.000 millones extra antes del pago de interés, mientras que si el tramo activo del swap con China se mantiene pendiente hasta su vencimiento, la posición del BCRA mejoraría en un principio U$S 6.000 millones.