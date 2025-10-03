El FMI y el Tesoro de EEUU analizan los planes de asistencia financiera para la Argentina

En la previa del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo a Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que se encuentra trabajando junto al Tesoro de los Estados Unidos en los detalles de la asistencia financiera destinada a la Argentina.
La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, expresó públicamente su respaldo a través de la red social X: "Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina".
"Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", agregó.
Very good call with @SecScottBessent on coordinating support for Argentinaâs comprehensive reforms. We discussed the extensive US plans for financial assistance, including the use of US holdings of SDRs. I look forward to talks with the Argentine authorities over the next days.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2025
Aunque no se dieron a conocer detalles aún del mecanismo de auxilio económico, Bessent adelantó en una entrevista con CNBC que el instrumento elegido sería una línea de swap, o intercambio de monedas. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump.
A su vez, aclaró que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al señalar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias.
Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.