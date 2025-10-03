Secciones
El FMI y el Tesoro de EEUU analizan los planes de asistencia financiera para la Argentina

Así lo confirmó Kristalina Georgieva, quien reveló que volvió a hablar con Bessent sobre el auxilio al Gobierno.

Hace 1 Hs

En la previa del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo a Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que se encuentra trabajando junto al Tesoro de los Estados Unidos en los detalles de la asistencia financiera destinada a la Argentina.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, expresó públicamente su respaldo a través de la red social X: "Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina". 

Scott Bessent aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

Scott Bessent aclaró: No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap

"Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", agregó.

Aunque no se dieron a conocer detalles aún del mecanismo de auxilio económico, Bessent adelantó en una entrevista con CNBC que el instrumento elegido sería una línea de swap, o intercambio de monedas. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump.

A su vez, aclaró que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al señalar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. 

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

