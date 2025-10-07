Secciones
Kristalina Georgieva, con Caputo: "Trabajamos para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento"

En una publicación en la plataforma X, la titular del FMI afirmó haber tenido una "excelente conversación" con Caputo sobre las perspectivas económicas de Argentina.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva. Luis Caputo y Kristalina Georgieva.
Hace 1 Hs

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington D.C. Georgieva resaltó el encuentro en sus redes sociales, al acompañar una foto con el ministro y expresar su apoyo a "sus iniciativas de reforma".

En su publicación en la plataforma X, Georgieva afirmó haber tenido una "excelente conversación" con Caputo sobre las perspectivas económicas de Argentina. Subrayó la colaboración entre el FMI, Argentina, el Tesoro de EE.UU. y otros socios para "promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento" del país sudamericano.

"Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma", escribió. En el mismo posteo, aseguró que se encuentran "trabajando en estrecha colaboración con la Argenitna, el Tesoro de EEUU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento".

La reunión se produjo en el marco de una visita de Caputo a Estados Unidos, acompañado por el Presidente del BCRA, Santiago Bausili, el viceministro José Luis Daza, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el objetivo de avanzar en acuerdos con el Tesoro estadounidense.

