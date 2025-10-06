JP Morgan excluyó a Argentina del índice de deuda clave: ¿qué implica para el riesgo país?

JP Morgan excluyó a la deuda soberana argentina de su índice EMBI+, el indicador más seguido para evaluar el riesgo país en tiempo real. Esta decisión, no oficializada por el banco, implicará que la actualización del riesgo país argentino pasará de ser minuto a minuto a realizarse solo una vez al día.
Aunque la deuda argentina permanece en el índice más amplio EMBI Global Diversified, la exclusión del EMBI+ restringe la disponibilidad de información en tiempo real y la frecuencia con la que se actualiza la referencia más utilizada para medir el riesgo país argentino.
Detalles de la remoción
La exclusión se concretó durante el rebalanceo de fin de septiembre, según confirmaron fuentes del mercado. La información fue corroborada por el proveedor de datos financieros, que dejó de recibir información para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después del 30 de septiembre.
Aunque JP Morgan no emitió un comunicado oficial, fuentes internas sugirieron que la razón principal es la antigüedad de los bonos soberanos argentinos, emitidos en septiembre de 2020 durante la última reestructuración de deuda, lo que incumple un requisito de menos de cinco años de antigüedad para nuevas emisiones.
Impacto en la información sobre el riesgo país
El EMBI+ ofrecía una actualización continua del riesgo país, lo que reflejaba las fluctuaciones del mercado en tiempo real. La inclusión de la deuda argentina en el EMBIGD implica que la información se actualizará solo con el dato de cierre del día anterior.
¿Qué son los índices EMBI+ y EMBIGD?
EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus): índice más selectivo que incluye únicamente bonos soberanos con estrictos requisitos de liquidez y tamaño de emisión (mínimo USD 1.500 millones por bono y USD 10.000 millones en total por país).
EMBIGD (EMBI Global Diversified): índice más amplio que incluye bonos soberanos y cuasi-soberanos, con requisitos menos estrictos y límites de peso por país para evitar la sobreexposición a un solo emisor.
¿Por qué importa el EMBI+?
El EMBI+ es un indicador clave para los inversores globales que buscan invertir en deuda de mercados emergentes. Su valor refleja el riesgo percibido de invertir en un país determinado.
Los ETFs replican estos índices y son una forma de inversion en deuda emergente. El diferencial entre el rendimiento de los bonos incluidos en el EMBI+ (o el EMBIGD) y los bonos del Tesoro de EE.UU. se conoce como "riesgo país". Este número, expresado en puntos básicos, indica la prima que los inversores exigen para invertir en deuda argentina en comparación con un activo considerado de bajo riesgo.