JP Morgan excluyó a Argentina del índice de deuda clave: ¿qué implica para el riesgo país?

Los ETFs replican estos índices y son una forma de inversion en deuda emergente. El diferencial entre el rendimiento de los bonos incluidos en el EMBI+ (o el EMBIGD) y los bonos del Tesoro de EE.UU. se conoce como "riesgo país". Este número, expresado en puntos básicos, indica la prima que los inversores exigen para invertir en deuda argentina en comparación con un activo considerado de bajo riesgo.