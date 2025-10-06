Secciones
EconomíaNoticias económicas

JP Morgan excluyó a Argentina del índice de deuda clave: ¿qué implica para el riesgo país?

La exclusión se concretó durante el rebalanceo de fin de septiembre, según confirmaron fuentes del mercado.

La firma JP Morgan. La firma JP Morgan.
Hace 1 Hs

JP Morgan excluyó a la deuda soberana argentina de su índice EMBI+, el indicador más seguido para evaluar el riesgo país en tiempo real. Esta decisión, no oficializada por el banco, implicará que la actualización del riesgo país argentino pasará de ser minuto a minuto a realizarse solo una vez al día.

Aunque la deuda argentina permanece en el índice más amplio EMBI Global Diversified, la exclusión del EMBI+ restringe la disponibilidad de información en tiempo real y la frecuencia con la que se actualiza la referencia más utilizada para medir el riesgo país argentino.

Detalles de la remoción

La exclusión se concretó durante el rebalanceo de fin de septiembre, según confirmaron fuentes del mercado. La información fue corroborada por el proveedor de datos financieros, que dejó de recibir información para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después del 30 de septiembre. 

Aunque JP Morgan no emitió un comunicado oficial, fuentes internas sugirieron que la razón principal es la antigüedad de los bonos soberanos argentinos, emitidos en septiembre de 2020 durante la última reestructuración de deuda, lo que incumple un requisito de menos de cinco años de antigüedad para nuevas emisiones.

Impacto en la información sobre el riesgo país

El EMBI+ ofrecía una actualización continua del riesgo país, lo que reflejaba las fluctuaciones del mercado en tiempo real. La inclusión de la deuda argentina en el EMBIGD implica que la información se actualizará solo con el dato de cierre del día anterior.

¿Qué son los índices EMBI+ y EMBIGD?

EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus): índice más selectivo que incluye únicamente bonos soberanos con estrictos requisitos de liquidez y tamaño de emisión (mínimo USD 1.500 millones por bono y USD 10.000 millones en total por país).

EMBIGD (EMBI Global Diversified): índice más amplio que incluye bonos soberanos y cuasi-soberanos, con requisitos menos estrictos y límites de peso por país para evitar la sobreexposición a un solo emisor.

¿Por qué importa el EMBI+?

El EMBI+ es un indicador clave para los inversores globales que buscan invertir en deuda de mercados emergentes. Su valor refleja el riesgo percibido de invertir en un país determinado. 

Los ETFs replican estos índices y son una forma de inversion en deuda emergente. El diferencial entre el rendimiento de los bonos incluidos en el EMBI+ (o el EMBIGD) y los bonos del Tesoro de EE.UU. se conoce como "riesgo país". Este número, expresado en puntos básicos, indica la prima que los inversores exigen para invertir en deuda argentina en comparación con un activo considerado de bajo riesgo.

Temas El DólarFondo Monetario InternacionalCasa RosadaJP MorganLuis CaputoEstados UnidosJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caputo llegó a Washington y se reunirá con Bessent para definir la ayuda financiera para la Argentina

Caputo llegó a Washington y se reunirá con Bessent para definir la ayuda financiera para la Argentina

El FMI y el Tesoro de EEUU analizan los planes de asistencia financiera para la Argentina

El FMI y el Tesoro de EEUU analizan los planes de asistencia financiera para la Argentina

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria
5

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
6

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más Noticias
¿Cómo funcionará el comercio en Tucumán durante el feriado del viernes?

¿Cómo funcionará el comercio en Tucumán durante el feriado del viernes?

Anunciaron un aumento del 5% en el precio del pan en Tucumán: ¿cuánto costará el kilo?

Anunciaron un aumento del 5% en el precio del pan en Tucumán: ¿cuánto costará el kilo?

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios