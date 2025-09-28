Mercado cambiario: tres puntos para entender las nuevas restricciones impulsadas por el Gobierno

La reciente decisión del Banco Central y el Ministerio de Economía de reimplantar controles sobre el mercado cambiario modificó las reglas de acceso y uso del dólar en el país, tanto para inversores como para los pequeños ahorristas. El objetivo del Gobierno es desactivar maniobras de arbitraje entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras, en un contexto de presión sobre reservas y expectativas devaluatorias. Para comprender el alcance de las medidas, hay tres puntos centrales.