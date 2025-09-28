Secciones
EconomíaNoticias económicas

Mercado cambiario: tres puntos para entender las nuevas restricciones impulsadas por el Gobierno

Frenar el "rulo" y captar más divisas del campo, en medio de presiones sobre las reservas y de expectativas de devaluación.

CONTROLES CAMBIARIOS. Ante la escasez de dólares, el Gobierno introdujo cambios en las reglas del mercado cambiario. CONTROLES CAMBIARIOS. Ante la escasez de dólares, el Gobierno introdujo cambios en las reglas del mercado cambiario. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

La reciente decisión del Banco Central y el Ministerio de Economía de reimplantar controles sobre el mercado cambiario modificó las reglas de acceso y uso del dólar en el país, tanto para inversores como para los pequeños ahorristas. El objetivo del Gobierno es desactivar maniobras de arbitraje entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras, en un contexto de presión sobre reservas y expectativas devaluatorias. Para comprender el alcance de las medidas, hay tres puntos centrales.

1- Restricción cruzada por 90 días: freno al “rulo” cambiario

La Comunicación “A” 8336 del BCRA reinstauró la llamada “restricción cruzada”. Desde ahora, quienes compren dólares en el mercado oficial quedarán inhabilitados por 90 días para operar con dólar MEP o contado con liquidación, y lo mismo sucede a la inversa. La disposición afecta tanto a personas físicas como jurídicas y busca desincentivar la práctica conocida como “rulo cambiario”.

Volatilidad del dólar: Javier Milei trata de evitar nuevas turbulencias cambiarias

Volatilidad del dólar: Javier Milei trata de evitar nuevas turbulencias cambiarias

Desde la autoridad monetaria explicaron que “las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, lo que no pueden es ir a abastecer el dólar financiero con esos dólares”. De esta manera, el nuevo esquema obliga a elegir un canal para operar en el mercado cambiario, generando un costo de oportunidad para quienes alternaban entre el oficial y el financiero en plazos cortos.

2- Captura de divisas y fortalecimiento de reservas

El segundo eje de las restricciones apunta a incrementar la capacidad del Estado de captar dólares provenientes de las exportaciones, en especial del sector agropecuario. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que tras el cambio de reglas el Tesoro “compró U$S 1.345 millones, de un total que liquidó el agro de U$S 1.745 millones”.

Antes de esta normativa, el Gobierno accedía apenas al 25% de lo liquidado por el campo; ahora ese porcentaje trepó al 77%. El impacto fue inmediato: las reservas del Banco Central aumentaron casi U$S 1.889 millones en un solo día, alcanzando los U$S 41.238 millones. Además, el Tesoro logró absorber más de $1,8 billones en una licitación, lo que, según Caputo, demuestra que “esos pesos no están yendo a dólar”.

Se viene una semana de definiciones cambiarias

Se viene una semana de definiciones cambiarias

3- Una mayor brecha cambiaria

Las restricciones generaron una reacción inmediata en el mercado: el dólar “contado con liquidación” subió casi $92 (6,8 %) hasta $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de $86 (3,5 %) para cerrar en $1.423,36. Con el oficial en $1.350, la brecha se amplió a 7,7 % frente al “liqui” y a 5,4 % frente al MEP.

Analistas advirtieron que en algunos cruces la diferencia llegó al 10% y que el riesgo país trepó alrededor de 70 puntos básicos. Según especialistas, al actuar como una barrera artificial, la restricción cruzada reduce la liquidez del mercado financiero de dólares y limita el arbitraje que antes moderaba tensiones. Esto podría derivar en saltos abruptos de cotizaciones y sumar presión sobre el dólar oficial en períodos de fuerte demanda estacional.

Temas El DólarBanco Central de la República ArgentinaMinisterio de Economía de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Banco Central eliminó el cepo para quienes trabajan para el exterior y cobran en dólares

El Banco Central eliminó el cepo para quienes trabajan para el exterior y cobran en dólares

¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

Tasa, cepo o techo, temores y triunfos del Gobierno

“Se cortó un kiosco de unos pocos”: Luis Caputo defendió la medida del Central sobre el dólar

“Se cortó un kiosco de unos pocos”: Luis Caputo defendió la medida del Central sobre el dólar

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Tienes un e-mail
2

Tienes un e-mail

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
3

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
4

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
5

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
6

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Más Noticias
Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Comentarios