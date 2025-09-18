Secciones
Economía

El Banco Central eliminó el cepo para quienes trabajan para el exterior y cobran en dólares

La nueva medida permite a quienes exportan servicios al exterior recibir sus ingresos en cuentas en dólares en bancos argentinos, sin obligación de liquidar divisas ni pagar cargos adicionales por transferencias.

. . Foto tomada de lanacion.com.ar.
Hace 1 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la eliminación del tope anual de U$S36.000 que regía para las personas físicas que exportan servicios al exterior, como freelancers y profesionales contratados por empresas extranjeras. Desde ahora, los trabajadores podrán recibir sin restricciones sus honorarios en dólares en cuentas bancarias locales, sin la obligación de liquidar el excedente en pesos en el mercado oficial.

Hasta ahora, quienes facturaban servicios desde la Argentina podían cobrar libremente en dólares hasta U$S36.000 al año. Lo que superaba ese monto debía transformarse obligatoriamente en pesos, al igual que ocurre con las exportaciones de bienes. La nueva normativa del BCRA elimina ese límite. “A partir de la entrada en vigor de esta normativa, los cobros por exportación de servicios no tendrán ninguna imposición para ser liquidados”, señalaron desde la entidad.

Un alivio para la economía del conocimiento

La medida impacta de manera directa en miles de profesionales argentinos, en particular en el sector de la economía del conocimiento, donde los salarios superan con frecuencia los U$S3.000 mensuales. Hasta ahora, muchos de ellos recurrían al cobro en criptomonedas o a cuentas en el exterior para evitar los controles y poder disponer de sus ingresos en dólares.

Con el cambio, podrán depositar sus honorarios en cuentas bancarias locales y utilizarlos sin limitaciones.

Bancos sin comisiones por transferencias del exterior

El BCRA también resolvió que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por la acreditación de dólares provenientes del exterior en cuentas locales. “Venimos trabajando con los bancos hace rato en la simplificación. Muchos tenían una política de comisiones muy compleja que terminaba ahuyentando fondeo del sistema. Por eso los eliminamos”, explicó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

De esta manera, los bancos podrán cobrar un costo por el mantenimiento de las cuentas en dólares, pero no cargos -ni fijos ni variables- por cada transferencia recibida. Esta disposición alcanza tanto a quienes exportan servicios como a quienes reciben fondos propios o ayuda familiar desde el extranjero.

El BCRA aclaró, no obstante, que sí podrán trasladarse a los clientes los costos que apliquen entidades intervinientes del exterior en las transferencias, siempre que estén debidamente documentados.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer el sistema financiero local, facilitar la operatoria de los trabajadores globales y evitar la fuga de divisas hacia cuentas en el extranjero o alternativas como las criptomonedas.

