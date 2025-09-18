El Banco Central eliminó el cepo para quienes trabajan para el exterior y cobran en dólares

Hasta ahora, quienes facturaban servicios desde la Argentina podían cobrar libremente en dólares hasta U$S36.000 al año. Lo que superaba ese monto debía transformarse obligatoriamente en pesos, al igual que ocurre con las exportaciones de bienes. La nueva normativa del BCRA elimina ese límite. “A partir de la entrada en vigor de esta normativa, los cobros por exportación de servicios no tendrán ninguna imposición para ser liquidados”, señalaron desde la entidad.