Tasa, cepo o techo, temores y triunfos del Gobierno

Otra complicación es que para secar el mercado el Central ordenó el cumplimiento diario del encaje cuando antes se requería un promedio mensual. Los bancos podían estar un día con menos reservas de lo exigido y compensar en otra jornada con un exceso. En caso de necesidad, siempre se podía pedir a otros bancos (call money). Pero con el control diario no es tan fácil; todos están siempre necesitados y esa demanda por dinero tiene varias repercusiones. Una, ofrecer mayores tasas por plazos fijos, que pueden pagar porque prestan más caro. Otra, vender más títulos públicos para obtener pesos, empujando si precio abajo y eso, si bien vuelve atractivos los papeles, se observa como suba del riesgo país aunque no sea aumento de desconfianza sino necesidad de liquidez. Y tercero, hasta es posible que los bancos recurran al mercado de capitales para pedir prestado. Tal podría ser uno de los motivos de los saltos en las cauciones hace un par de semanas.