¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación, advirtió sobre la política monetaria actual. Cuestionó las tasas de interés y la política cambiaria, al sugerir una posible rectificación del régimen cambiario. "Que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios, pero ¿80 de tasa con 25% de inflación? Te pasaste de rosca. ¿Viven en Marte? No sé cuál es su política monetaria, pero el Gobierno tendrá que rectificar el régimen cambiario", dijo.