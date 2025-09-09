¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

Tras los resultados electorales adversos para La Libertad Avanza, economistas comenzaron a analizar posibles estrategias del Gobierno respecto del dólar y el mercado cambiario. Sin embargo, hay un clima de incertidumbre sobre los próximos pasos del Poder Ejecutivo.
Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación, advirtió sobre la política monetaria actual. Cuestionó las tasas de interés y la política cambiaria, al sugerir una posible rectificación del régimen cambiario. "Que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios, pero ¿80 de tasa con 25% de inflación? Te pasaste de rosca. ¿Viven en Marte? No sé cuál es su política monetaria, pero el Gobierno tendrá que rectificar el régimen cambiario", dijo.
Ante la pregunta sobre un posible nuevo cepo al dólar, Melconian planteó la necesidad de rectificar el tipo de cambio o permitir un precio libre para el dólar. "Van a tener que rectificar el tipo de cambio o, si quiere libertad de verdad, que el dólar tenga un precio libre de verdad", resaltó.
"Estuvo mal salir del cepo así. En términos de cómo se hizo y lo que se hizo, sí. El tufillo era que el tipo de cambio implícito es más alto que este", señaló.
Además criticó la salida del cepo implementada por el Gobierno con el argumento de que el tipo de cambio implícito podría ser más alto. También se refirió a declaraciones previas de Luis Caputo sobre la compra de dólares. "Tener este régimen cambiario con Punta Cana abierto es una obviedad. 'Comprá, campeón, comprá si está barato, campeón' es irse de boca", aseguró.
Reacción del mercado cambiario
El lunes, tras las elecciones, el dólar experimentó un aumento en el Banco Nación, y también en otros mercados como home bankings y el MEP AL30.
Este incremento podría implicar una intervención del Ejecutivo para estabilizar el tipo de cambio. Las declaraciones de Melconian sugieren la posibilidad de una regulación más estricta sobre el tipo de cambio.