Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

El gobierno nacional volvió a restringir operaciones cambiarias: quienes compren dólares por el mercado oficial no podrán operar con dólares financieros y viceversa, una medida que reinstala de forma parcial el cepo cambiario. El equipo económico de Luis Caputo dio marcha atrás con la flexibilización cambiaria y reinstaló una de las restricciones más características del cepo: aquellos que compren dólar oficial no podrán operar dólares financieros, como el MEP, por 90 días. La medida, oficializada por el Banco Central, busca desarticular el “rulo” o “puré”, una maniobra que permitía obtener ganancias inmediatas aprovechando la brecha entre cotizaciones.
A través de la Comunicación “A” 8336, el BCRA dispuso que toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a “no concertar (...) compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera” por los siguientes 90 días corridos.
El “rulo” consistía en comprar dólares en el mercado oficial, que el martes cotizaba a $1.385, y venderlos inmediatamente en un mercado más caro, como el paralelo ($1.410) o el MEP. Esta simple operación dejaba una ganancia de hasta $25 por dólar, lo que se traduce en $25.000 por cada U$S 1.000, o $250.000 por el cupo de U$S10.000.
Un informe de iProfesional calculaba que una familia de cuatro integrantes podía llegar a generar una ganancia de entre $600.000 y $1.000.000 con esta operatoria, que si bien ya era ilegal en su pata de venta informal, ahora queda bloqueada en su circuito legal a través de la Bolsa.
¿Qué significa esta disposición del Banco Central? Amauta Inversiones lo explica de la siguiente manera:
• Si accedés al dólar oficial, quedás inhabilitado por tres meses para usar los mecanismos financieros que permiten dolarizarse a través de bonos.
• La medida alcanza tanto operaciones directas como indirectas, incluso si se hacen a través de terceros.
Amplio debate
En el mundo financiero se ha generado un amplio debate acerca de si la medida adoptada por el Gobierno implica el retorno del cepo o si, por el contrario, se trata de una acción aislada y temporal. Fuentes del mercado explicaron que no se trata del cepo porque, en realidad, el Central le brinda al operador la posibilidad de optar entre las operaciones con el dólar oficial o el Contado con Liquidación. ¿Cuáles pueden ser las implicancias prácticas? Amauta detalla las siguientes:
• Menor flexibilidad para combinar dólar oficial y el financiero.
• Posible menor liquidez en el mercado de bonos en dólares.
• Mayor presión en los dólares libres (blue o contado “puro”), al reducirse alternativas legales de cobertura.
En síntesis, se trata de una nueva restricción que busca reducir el arbitraje entre el dólar oficial y los financieros y cuidar las reservas del BCRA, acota.
La limitación cruzada había sido eliminada el 14 de abril, cuando se anunció un levantamiento parcial del cepo para personas físicas, aunque se mantenía para personas jurídicas. La semana pasada se había aplicado esa restricción a personas vinculadas a entidades financieras. Con esta medida, el gobierno nacional apunta a restringir la circulación de divisas y ejercer un mayor control para acumular reservas.
La acumulación de dólares por parte del Banco Central y del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda es una de las exigencias del acuerdo con el FMI, y constituye la principal hoja de ruta acordada con el gobierno de Estados Unidos.