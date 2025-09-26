“Se cortó un kiosco de unos pocos”: Luis Caputo defendió la medida del Central sobre el dólar

Sobre el acuerdo por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos, dijo: "Hace más de dos meses que veníamos trabajando con Werthein en esta alternativa. El domingo llegué a las nueve al ministerio, después se sumaron Bausili y Daza y el resto del equipo. Nos fuimos a la una y media de la mañana. Tampoco teníamos certeza de que se iba a confirmar al día siguiente".