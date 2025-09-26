La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

Lo que se dijo por la licencia de Jaldo

“Me alejo del cargo para no mezclar gobierno y política”

El gobernador Jaldo explicó los motivos que lo llevaron a pedir licencia, a pesar de que la legislación electoral no se lo exige. “No se puede gobernar y hacer política al mismo tiempo. La Constitución prevé esta posibilidad y es lo más transparente para todos”, afirmó el titular del frente Tucumán Primero. El mandatario aclaró que seguirá acompañando la campaña, pero sin utilizar recursos del Estado ni ejercer funciones públicas. “No quiero que el ciudadano crea que el gobernador está haciendo campaña desde el gobierno. Por eso, me alejo del cargo durante este mes”, remarcó. Confirmó que retomará sus funciones el lunes 27 de octubre y que, mientras tanto, mantendrá contacto permanente con Acevedo durante su licencia. “Vamos a seguir tomando decisiones juntos”.