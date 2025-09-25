Manuel Courel, sobre la licencia de Jaldo: “Tenemos una oferta electoral muy fraudulenta”

Tras la aprobación en la Legislatura de la licencia solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo para participar en las elecciones de octubre, el legislador Manuel Courel manifestó su enojo al afirmar que la medida no se trata solo de un trámite administrativo, sino de un acto que considera ilegal y éticamente cuestionable.
En diálogo con LA GACETA, calificó la candidatura de Jaldo como un “fraude al electorado y a la ciudadanía”. “Él sabe, y todos sabemos, que no va a poder asumir. Esto no es solo una cuestión ética, es una cuestión de legalidad. Las elecciones deben ser transparentes”, sostuvo. Agregó, además, que la candidatura del gobernador busca “arrastrar votos y consolidar fuerzas en una interna encarnizada”.
Courel también cuestionó el fallo de la Cámara Electoral de Tucumán que validó la candidatura. “Es legal, entre comillas, pero ilegítima. La Constitución es taxativa y muchas veces la política mete mano en la justicia”.
Además, durante la sesión especial en la Legislatura, el legislador denunció interrupciones y abucheos mientras hablaba.
“Los tucumanos tenemos una oferta electoral fraudulenta con todas las letras. Esto debería ser categóricamente cuestionado”, concluyó.