El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser "candidato testimonial"

El legislador José Macome expresó su desacuerdo con la solicitud de licencia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien se postula como candidato a diputado nacional. Macome argumentó que Jaldo no tiene la intención de ocupar el cargo en caso de ser elegido.
El parlamentario calificó la acción como un "engaño a la ciudadanía y al sistema democrático", al enfatizar que las elecciones legislativas deberían servir para elegir representantes genuinos en el Congreso, y no para evaluar el panorama político con miras a futuras elecciones.
“No es solo una candidatura testimonial, sino también un engaño a la ciudadanía y al sistema democrático”, remarcó.
El legislador votó en contra de la solicitud de licencia de Jaldo, con el argumento de defender el "verdadero sentido de las elecciones intermedias".