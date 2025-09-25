Secciones
El legislador Macome cuestionó el pedido de licencia de Jaldo para ser "candidato testimonial"

“No es solo una candidatura testimonial, sino también un engaño a la ciudadanía y al sistema democrático”, advirtió.

Hace 1 Hs

El legislador José Macome expresó su desacuerdo con la solicitud de licencia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien se postula como candidato a diputado nacional. Macome argumentó que Jaldo no tiene la intención de ocupar el cargo en caso de ser elegido.

El parlamentario calificó la acción como un "engaño a la ciudadanía y al sistema democrático", al enfatizar que las elecciones legislativas deberían servir para elegir representantes genuinos en el Congreso, y no para evaluar el panorama político con miras a futuras elecciones.

El legislador votó en contra de la solicitud de licencia de Jaldo, con el argumento de defender el "verdadero sentido de las elecciones intermedias".

