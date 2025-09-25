Ricardo Bussi cuestionó la licencia de Osvaldo Jaldo: “Prefirió hacer política antes que gobernar”

El legislador y candidato a diputado por Fuerza Republicana (FR) Ricardo Bussi criticó con dureza la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de tomarse licencia de su cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral.
“Jaldo eligió convertirse en un candidato testimonial. Prefirió hacer política antes que gobernar, dejando a Tucumán sin conducción en un momento crítico”, afirmó Bussi.
El dirigente opositor recordó que, al asumir, el mandatario provincial prometió mejorar la seguridad, generar empleo, reparar las cloacas, garantizar escuelas en condiciones y modernizar el transporte público.
Sin embargo, advirtió que la realidad de los tucumanos dista de esas promesas, ya que la inseguridad "se encuentra en alza con hechos delictivos cada vez más violentos, la falta de oportunidades laborales empuja a los jóvenes a emigrar, las cloacas colapsadas y las obras de infraestructura permanecen postergadas, las escuelas continúan deterioradas sin inversión real en educación y el transporte público funciona de manera deficiente con colectivos en mal estado y tarifas en constante aumento".
"Un gobernador ausente"
"El gobernador que prometió soluciones ahora se esconde detrás de una campaña. Su licencia no es un derecho, es una irresponsabilidad. Tucumán no necesita un candidato testimonial, necesita un gobernador presente que se haga cargo de la crisis que él mismo profundizó", enfatizó Bussi.
Por último, Bussi aseguró que Fuerza Republicana continuará señalando los abusos y defendiendo a cada tucumano que hoy se siente "abandonado" por un gobierno "sin respuestas".