La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó este jueves la licencia solicitada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien se apartará de sus funciones durante un mes para la campaña electoral. Así, el mandatario encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el oficialismo tucumano en carácter testimonial.
La votación se realizó esta mañana en el recinto legislativo y contó con más de 30 votos a favor, seis abstenciones y cuatro en contra.
Los legisladores José Macome, Manuel Courel, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra rechazaron la licencia, mientras que Alfredo Toscano, Walter Berarducci, Claudio Viña, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Agustín Romano Norri optaron por la abstención.
De esta manera, Jaldo quedará oficialmente de licencia desde mañana, viernes 26, con la conducción transitoria de la administración provincial a cargo del vicegobernador, Miguel Acevedo. Aclaró que su licencia será sin goce de sueldo.
Durante el mes de licencia, Jaldo planea transpirar el overol de candidato (aunque testimonial) para la campaña del frente Tucumán Primero, recorriendo el territorio provincial y polarizando su discurso con las políticas que implementa la Nación.
Dirigentes cercanos al primer candidato a diputado de la lista del peronismo unificado dejaron saber que Jaldo no quiere dejar ningún flanco de ataque político de la oposición. Aseguraron que por ese motivo pidió licencia, a pesar de que el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) no lo obliga a dejar su cargo en el Ejecutivo provincial.
Incluso, dejaron saber que está averiguando para alquilar vehículos particulares para que nadie lo acuse de “hacer una de más” en los últimos 30 días de campaña proselitista.
“Soy el gobernador y la verdad que quiero salir de mi responsabilidad institucional para que bajo ningún punto de vista se vincule lo electoral con lo institucional. Por eso tomo licencia”, explicó Jaldo. Y añadió: “los que queremos hacer política, los que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales; porque muchas veces es fácil hacer política cobrando un sueldo. Osvaldo Jaldo no quiere eso”.