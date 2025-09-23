Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

Para el miércoles, la agenda contempla la exposición de Milei en el plenario de la ONU y su presencia en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde el propio Bessent actuará como anfitrión. El jueves, en tanto, el jefe de Estado se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participará en la premiación de la organización B’nai B’rith y luego compartirá una cena de trabajo con representantes del Congreso Mundial Judío. El retorno a la Argentina está previsto para esa misma noche.