Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

El presidente asistirá además a la Asamblea General de la ONU. La necesidad de enviar mensajes a los mercados y cumplir con los pagos de la deuda.

ENCUENTRO. Milei apuesta al respaldo de Trump para conseguir un nuevo préstamo para aliviar la crisis financiera argentina. ENCUENTRO. Milei apuesta al respaldo de Trump para conseguir un nuevo préstamo para aliviar la crisis financiera argentina. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a Nueva York para una visita oficial que lo tendrá como protagonista en la Asamblea General de Naciones Unidas y en una serie de encuentros bilaterales de alto impacto político y económico. El plato fuerte de la agenda será su reunión con Donald Trump y con Kristalina Georgieva, con quien mantiene una relación de afinidad ideológica y a quien definió en varias oportunidades como “un faro de inspiración”.

La llegada de Milei a Estados Unidos se produce en un contexto delicado para la economía argentina, tras semanas de fuerte presión cambiaria y financiera. El Gobierno había buscado estabilizar el escenario local con la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, medida que generó cierto alivio en los mercados. Sin embargo, la atención quedó rápidamente absorbida por el respaldo internacional que el oficialismo consiguió en Washington.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, envió un mensaje explícito de apoyo a la administración libertaria: “Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina”, señaló el funcionario de Trump, en declaraciones que celebraron en la Casa Rosada.

La visita también incluye un encuentro con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, con quien Milei busca avanzar en un esquema de cooperación financiera. Desde el Tesoro norteamericano deslizaron que se analizan distintas líneas de asistencia para el país, entre ellas la posibilidad de un swap, compras directas de divisas y el acceso al Fondo de Estabilización Cambiaria. Para el oficialismo, estos gestos representan un aire político tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las tensiones legislativas recientes.

La agenda de Milei en Nueva York

El itinerario de Milei en Nueva York comenzará hoy, con la asistencia a la intervención de Trump en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, seguida por una reunión bilateral entre ambos líderes. Más tarde, el mandatario argentino mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva y por la noche participará en una recepción ofrecida por el presidente republicano.

Para el miércoles, la agenda contempla la exposición de Milei en el plenario de la ONU y su presencia en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde el propio Bessent actuará como anfitrión. El jueves, en tanto, el jefe de Estado se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participará en la premiación de la organización B’nai B’rith y luego compartirá una cena de trabajo con representantes del Congreso Mundial Judío. El retorno a la Argentina está previsto para esa misma noche.

En paralelo a su agenda internacional, el Presidente mantiene su estrategia electoral de cara a los comicios de octubre. Tras su regreso, retomará las giras por el interior con la intención de visitar más de diez provincias y cerrar la campaña en Córdoba.

