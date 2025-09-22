Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

El presidente Javier Milei tenía previsto partir este domingo por la noche rumbo a Estados Unidos, en la antesala de su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump. Sin embargo, el viaje fue reprogramado y el mandatario saldrá este lunes en un horario que aún no fue confirmado, aunque se estima que será entre las 19 y las 23.