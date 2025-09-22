Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

El presidente Javier Milei tenía previsto partir este domingo por la noche rumbo a Estados Unidos, en la antesala de su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump. Sin embargo, el viaje fue reprogramado y el mandatario saldrá este lunes en un horario que aún no fue confirmado, aunque se estima que será entre las 19 y las 23.
La modificación obligó a reagendar la reunión prevista con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que iba a concretarse antes del encuentro con Trump.
Mientras tanto, Milei concentrará su jornada de lunes en la agenda local. Durante la mañana encabezará la mesa política conformada tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y más tarde se reunirá con su Gabinete en Casa Rosada.
El respaldo de Trump
El plato fuerte del viaje es, sin duda, la reunión bilateral con Trump. La foto de ambos en Nueva York no es solo un gesto de afinidad ideológica, sino un mensaje contundente al mundo: Argentina busca un aliado de peso pesado para consolidar su proyecto.
El encuentro se dará en el marco de la Asamblea General de la ONU, lo que le da aún más relevancia. Este respaldo político es fundamental para Milei, que ve en Trump no solo a un líder afín, sino a una figura capaz de abrir puertas.
La última vez que se encontraron fue en el Centro de Convenciones del hotel Gaylord, que fue sede de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en febrero de este año
El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.
Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.
En este contexto, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.