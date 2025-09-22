Escuchá las cinco claves de la semana: el viaje de Milei y celebraciones en Tucumán

Escuchá en este podcast las claves de la primera semana de la primavera. En Tucumán se celebra un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán y habrá festejos para todo el público. El presidente viaja a Estados Unidos pero ante el gobierno anuncia la baja temporal de las retenciones al campo. Además, toda la información del clima para estos días.
El gobierno de Milei elimina las retenciones
El gobierno de Javier Milei anunció este lunes que, hasta el 31 de octubre, las retenciones a las exportaciones de granos quedarán eliminadas. La medida, que busca generar mayor oferta de dólares y fortalecer las reservas, fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario, a través de su cuenta de X, justificó la iniciativa y apuntó a la “vieja política” por intentar generar incertidumbre y boicotear el programa del gobierno.
Cambios en la agenda de Milei en Estados Unidos
El presidente Javier Milei tenía previsto viajar el domingo por la noche a Estados Unidos para su discurso ante la ONU y para reunirse con Donald Trump. Sin embargo, el viaje se reprogramó para este lunes en un horario aún sin confirmar. El cambio de planes también obliga a reagendar la reunión que tenía prevista con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El lunes, Milei concentró su agenda en el ámbito local, en donde encabezó una mesa política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y se reunió con su gabinete en la Casa Rosada.
El tiempo en Tucumán
La semana en Tucumán arranca con mañanas frescas y tardes agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro oscilará entre los 7º de mínima y 25º de máxima. A partir del martes, la temperatura subirá, con máximas de 28º entre el martes y el miércoles. El viernes se perfila como la jornada más calurosa de la semana, aunque también existen posibilidades de que llueva, lo que traería un alivio tras el repunte de la temperatura.
Se larga el Gran Premio “Batalla de Tucumán”
El Gran Premio "Batalla de Tucumán" llega a su edición número 70 y promete ser un evento histórico. El miércoles se celebra la competencia organizada por la Caja Popular de Ahorros en el Hipódromo de la Provincia. Con un récord de 172 inscriptos y la participación de la leyenda del turf, el jinete brasileño Jorge Ricardo, se espera una jornada emocionante. La primera carrera arranca a las 11:00 y la última se estima para las 22:10, mientras que el Gran Premio se largará a las 18:30.
Feriado provincial y festejos por el día del empleado de comercio
El miércoles es feriado provincial en conmemoración a la Batalla de Tucumán. Se trata de un día no laborable, en el que trabajar es optativo para el empleador. El comercio abrirá sus puertas con normalidad y los colectivos circularán con la frecuencia de los domingos. Por su parte, el Día del Empleado de Comercio se festeja el viernes, pero se traslada al lunes 29. Ese día, locales, shoppings y supermercados permanecerán cerrados. La Ley 26.451 estableció el 26 de septiembre como la fecha para que los trabajadores del rubro celebren su día, y la normativa indica que debe ser tratado de manera similar a un feriado.
El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA