Escuchá las cinco claves de la semana: el viaje de Milei y celebraciones en Tucumán

Feriado provincial y festejos por el día del empleado de comercio

El miércoles es feriado provincial en conmemoración a la Batalla de Tucumán. Se trata de un día no laborable, en el que trabajar es optativo para el empleador. El comercio abrirá sus puertas con normalidad y los colectivos circularán con la frecuencia de los domingos. Por su parte, el Día del Empleado de Comercio se festeja el viernes, pero se traslada al lunes 29. Ese día, locales, shoppings y supermercados permanecerán cerrados. La Ley 26.451 estableció el 26 de septiembre como la fecha para que los trabajadores del rubro celebren su día, y la normativa indica que debe ser tratado de manera similar a un feriado.