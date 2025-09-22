Secciones
Política

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El Presidente envió un mensaje luego del apoyo que recibió del gobierno liderado por Donald Trump.

IMAGEN Gentileza: https://alertadigital.ar/ IMAGEN Gentileza: https://alertadigital.ar/
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei celebró este lunes el respaldo expresado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que Washington está dispuesto a “hacer lo necesario” para acompañar a la Argentina en el complejo escenario económico.

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, afirmó Milei a través de un mensaje en sus redes sociales.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la señal de respaldo internacional. “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Respaldo desde Washington

El mensaje del Gobierno norteamericano llegó en la voz de Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, quien aseguró que el Departamento del Tesoro “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Ejecutivo argentino.

El secretario indicó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, en alusión a posibles mecanismos de apoyo como líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Además, Bessent subrayó que Argentina es un aliado “sistémicamente importante” para Estados Unidos en la región y ponderó las reformas impulsadas por Milei. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, expresó.

Encuentro clave en Nueva York

El Tesoro adelantó que este martes se realizará en Nueva York una reunión entre Bessent, el presidente Donald Trump y Javier Milei. El encuentro será determinante para avanzar en nuevas instancias de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

Temas Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

“Esta etapa de sacrificios es indispensable para una recuperación sostenible y duradera”: las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

“Esta etapa de sacrificios es indispensable para una recuperación sostenible y duradera”: las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán

Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán

Articulan acciones para mejorar la calidad del servicio de taxis en la capital

Articulan acciones para mejorar la calidad del servicio de taxis en la capital

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

La Justicia ordena a PAMI cubrir tratamientos y cuidados urgentes a jubilados tucumanos

La Justicia ordena a PAMI cubrir tratamientos y cuidados urgentes a jubilados tucumanos

Comentarios