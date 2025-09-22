Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, afirmó Milei a través de un mensaje en sus redes sociales.