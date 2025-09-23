Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

El respaldo llegó en la previa del viaje del libertario a Nueva York, donde se reunirá hoy con el republicano y el propio Bessent (11.45, hora local). El funcionario de la primera potencia mundial puso énfasis en que la Argentina es un aliado “sistémicamente importante” de Estados Unidos”, y mencionó que entre las opciones de apoyo pueden incluir “líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”. “Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”, subrayó el secretario del Tesoro, con un mensaje dirigido hacia los mercados.