Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

En el momento de mayor debilidad política del presidente Javier Milei y cuando su plan económico parecía trastabillar, el gobierno de Estados Unidos que lidera Donald Trump salió al rescate y anunció que “está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato” para apoyar a Argentina. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se expresó de modo contundente a través de las redes sociales y el optimismo se disparó en los mercados financieros, que se recuperaron tras las jornadas negras.
El respaldo llegó en la previa del viaje del libertario a Nueva York, donde se reunirá hoy con el republicano y el propio Bessent (11.45, hora local). El funcionario de la primera potencia mundial puso énfasis en que la Argentina es un aliado “sistémicamente importante” de Estados Unidos”, y mencionó que entre las opciones de apoyo pueden incluir “líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”. “Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”, subrayó el secretario del Tesoro, con un mensaje dirigido hacia los mercados.
Bessent también hizo referencia al viaje que hizo el 15 de abril pasado a Buenos Aires, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada. “Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei”, escribió.
“Apoyo incondicional”
El mandatario argentino usó su cuenta verificada en la red X para celebrar la decisión del país norteamericano, la cual permitirá estabilizar el peso, proyectar una calma financiera y mejorar sus perspectivas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, celebró Milei.
“Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”, cerró el Presidente. En atento que el ministro de Economía, Luis Caputo, también agradeció al funcionario norteamericano “por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”
Bessent, más tarde, comunicó que cualquier acción de apoyo por parte de Estados Unidos para estabilizar la moneda argentina será “grande y contundente”. Según una serie de declaraciones recogidas por agencias internacionales, el funcionario enfatizó la disponibilidad de múltiples herramientas, y amplió el panorama de alternativas ya conocidas en las comunicaciones oficiales previas. “Estados Unidos no impondrá ninguna nueva condición o exigencia”, remarcó, según reprodujo la agencia Reuters.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se sumó a la ola de celebraciones por el anuncio del secretario del Tesoro sobre la Argentina y expresó su satisfacción a través de las redes sociales. “Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, escribió.
El encuentro bilateral se dará hoy en Nueva York. Del lado argentino acompañarán Milei, Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller, Gerardo Werthein. Este último rechazó que se esté negociando un préstamo de U$S30.000 millones del Tesoro. “Eso es absolutamente equivocado, falso”, dijo en diálogo con Radio Mitre.