El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Adorni dijo que la decisión busca fortalecer las reservas en un contexto de volatilidad cambiaria.

Hace 1 Hs

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes que hasta el 31 de octubre quedarán eliminadas las retenciones para las exportaciones de granos, con el objetivo de “generar mayor oferta de dólares durante este período”.

La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que la decisión busca fortalecer las reservas en un contexto de volatilidad cambiaria y aumentar la liquidación del sector agroexportador.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, donde defendió la iniciativa y apuntó contra sectores críticos.

Sorpresa en el campo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró sorprendido por la decisión y sostuvo que "no hay números exactos, pero los diarios hablaban de 10 millones de tonelada de soja. Habría que sentarse ahora y analizar cómo pega esto y de qué dinero se está pensando". "Estoy sorprendido con la medida, no saqué cuentas. Pero pedí desde La Rural me tengan al tanto", añadió.

"Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sea de manera temporal. Falta conocer en detalle cómo funcionará y cuándo entrará en vigencia", comentó Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, en declaraciones publicadas por Ámbito.

El Poder Ejecutivo atraviesa una instancia decisiva: necesita mantener a raya las bandas cambiarias al menos hasta las elecciones legislativas, y para eso depende del ingreso de divisas.

Pero el campo, principal generador de esos dólares, venía mostrando cautela y demoraba la liquidación de exportaciones en medio de una creciente inestabilidad cambiaria, lo que complica la estrategia oficial.

El sorpresivo anunció llegó antes de la apertura del mercado, tras dos semanas de presión financiera, con los bonos y las acciones en caída y el dólar mayorista operando en el techo de la banda de flotación y el minorista arriba de $1500.

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
