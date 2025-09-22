El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Sorpresa en el campo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró sorprendido por la decisión y sostuvo que "no hay números exactos, pero los diarios hablaban de 10 millones de tonelada de soja. Habría que sentarse ahora y analizar cómo pega esto y de qué dinero se está pensando". "Estoy sorprendido con la medida, no saqué cuentas. Pero pedí desde La Rural me tengan al tanto", añadió.