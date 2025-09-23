Los bonos argentinos repuntaron en Wall Street y el riesgo país, cerca de perforar el piso de 1.000 puntos

En la agenda de inversores y de funcionarios

El comportamiento reciente del riesgo país se inscribió dentro de una tendencia más amplia en el año. El último piso del índice elaborado por JP Morgan se ubicó en los 560 puntos el 9 de enero. Desde entonces, el indicador osciló con volatilidad y fue sensible a acontecimientos vinculados tanto al frente económico como político. El monitoreo constante de estos indicadores permanece central en la agenda de inversores y funcionarios del área económica.