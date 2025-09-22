Milei partió rumbo a Nueva York para reunirse con Trump en busca de respaldo financiero

El vuelo despegó desde Aeroparque y Milei viajó acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el portavoz Manuel Adorni. En Nueva York ya lo espera el canciller Gerardo Werthein, mientras que los ministros Luis Petri (Defensa) y Mario Lugones (Salud) se sumarán a la comitiva para la exposición del jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU.