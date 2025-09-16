Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

“Si tendría que sintetizar en una sola frase al discurso, me ha dado la sensación de un Presidente que estaba diciendo ‘solos no podemos’ o ‘los necesitamos’. Fue casi de una impotencia respecto a tener que pedir los consensos necesarios: el llamado a los gobernadores e incluso a los diputados. Fue un llamado casi de socorro”, afirmó. Según Adorno, Milei buscó al mismo tiempo reafirmar el rumbo económico basado en el equilibrio fiscal y sostener la confianza de quienes lo apoyaron en las urnas. “La primera parte del discurso ha estado centrada en darle argumentos a todos aquellos que lo votaron y pedir que le den más tiempo. Pero tener que decir varias veces que muchos argentinos aun no perciben los logros de su gestión, me parece que es asumir una pérdida”, explicó. En otras líneas, también destacó que, por primera vez, el Presidente se mostró dispuesto a abrir una instancia de diálogo con otros sectores. “Es un presidente que decía que todos estaban equivocados. Jamás lo escuché llamar o buscar consensos”, indicó.