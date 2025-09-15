Milei presentó el Presupuesto 2026 y generó fuertes respuestas en el arco político

Por su parte, el dirigente salteño Pablo Kosiner manifestó en Twitter: "El Presidente Milei MIENTE. Dice que el presupuesto de las universidades y jubilaciones en el 2026 será superior a la inflación proyectada. Lo que no dice es que su engaño es una estimación de inflación ficticia subestimada. Para el 2025 proyectó una inflación del 18,3%, la acumulada ya a Agosto/25 es 19,5% y la estimación, hoy del propio Banco Central es del 28,8% según expectativas del Mercado o sea 10 % más de lo proyectado por el gobierno. Para hoy NADA".