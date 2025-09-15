Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

En un mensaje desde Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció los principales lineamientos del Presupuesto 2026, que será enviado hoy al Congreso. Según adelantó, el proyecto contempla incrementos en jubilaciones, pensiones por discapacidad, salud y educación, al tiempo que mantiene como eje central el equilibrio fiscal.
“Este presupuesto sostiene el equilibrio fiscal al igual que el que enviamos el año pasado. Hoy el futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, caeremos en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”, sostuvo Milei al inicio de su exposición.
El mandatario detalló que el gasto en jubilaciones crecerá un 5% por encima de la inflación, el de salud un 17%, y el de educación un 8%. Además, se prevé un incremento del 5% real en las pensiones por discapacidad, tras las auditorías realizadas en el área. “Este presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales”, añadió.
Milei subrayó que la propuesta “se ciñe a una regla fiscal inquebrantable” y que incluye restricciones para impedir que el Tesoro Nacional se financie a través del Banco Central, evitando así recurrir a la emisión monetaria. “Es la única forma de evitar el regreso al infierno inflacionario”, enfatizó.
El Presidente también insistió en que “lo peor ya pasó” y agradeció el respaldo ciudadano durante los meses más duros de su gestión. “Celebramos la baja sostenida de la inflación, de la pobreza, de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros. Pero entendemos que muchos argentinos aún no perciban esos avances en su realidad material”, reconoció.
Finalmente, Milei definió el equilibrio fiscal como la “piedra angular” de su administración: “Todos los demás caminos fracasaron. Este es el único rumbo que puede sacar a la Argentina del ciclo de desencantos que vivimos hace décadas”.