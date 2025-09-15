Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

“Este presupuesto sostiene el equilibrio fiscal al igual que el que enviamos el año pasado. Hoy el futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, caeremos en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”, sostuvo Milei al inicio de su exposición.