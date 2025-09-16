Secciones
Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

La meta no es lejana, pero puede que tenga algunos contratiempos en el camino si el Gobierno no logra recomponer las reservas internacionales del Banco Central.

FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 35 Min
