Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual
La meta no es lejana, pero puede que tenga algunos contratiempos en el camino si el Gobierno no logra recomponer las reservas internacionales del Banco Central.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 35 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Banco Central de la República Argentina
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
Milei presentó el Presupuesto 2026 y generó fuertes respuestas en el arco político
Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei
El sector universitario marchará mañana por mayor presupuesto
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
Más Noticias
El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones
Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial
Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
La Estación Experimental y la FET firmaron un acuerdo de innovación en medio del difícil escenario
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más