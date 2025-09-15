“Esta etapa de sacrificios es indispensable para una recuperación sostenible y duradera”: las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

El mandatario señaló que, pese a los datos favorables mencionados en materia de inflación y pobreza, es consciente de que “muchos aún no lo perciban en su realidad material”. “Por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”, sostuvo el jefe de Estado al agradecer el “enorme apoyo” demostrado por la población en este primer periodo.