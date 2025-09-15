Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche los lineamientos del Presupuesto 2026 y aseguró que el plan incluye una regla de estabilidad fiscal para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Pese al ajuste general, el mandatario confirmó aumentos concretos en áreas sociales y un refuerzo para las universidades nacionales.
Los puntos centrales anunciados
- Jubilaciones: aumento real del 5%.
- Salud: incremento del 17%.
- Educación: suba del 8%.
- Pensiones por discapacidad: mejora del 5%.
- Universidades nacionales: asignación adicional de 4,8 billones de pesos.
“Si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno es el capital humano”, afirmó el Presidente.
Otros puntos destacados
El proyecto también contempla la creación del Régimen de Obligaciones Recíprocas, para recomponer la relación entre el Estado nacional y las provincias, y un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias, con el que se busca restituir la presunción de inocencia fiscal.
Milei sostuvo que el superávit primario permitirá por primera vez en décadas que el sector público financie al privado en grandes concesiones de infraestructura. En términos macroeconómicos, proyectó que mantener el equilibrio fiscal generaría una base de crecimiento del 5% anual, que podría escalar hasta el 7% u 8% con reformas estructurales.
Finalmente, el mandatario llamó a construir consensos políticos para avanzar con estas reformas y cerró con un mensaje institucional: “Roma no se construyó en un día. Este esfuerzo vale la pena”.