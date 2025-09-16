Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

Por su parte, el presidente Milei, durante su discurso, destacó algunas de las políticas sociales y de gasto previstas para 2026. Según indicó, el proyecto contempla un aumento de 5% en el gasto en jubilaciones, un incremento del 17% en salud y del 8% en educación. El mandatario también mencionó que las partidas para las universidades nacionales se incrementarán en 4,8 billones de pesos y resaltó que todas estas partidas estarán por encima de la tasa de inflación proyectada para el próximo año.