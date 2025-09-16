Secciones
EconomíaNoticias económicas

Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

El proyecto presentado anoche por Milei será enviado al Congreso para su tratamiento.

LA BANDA. El Gobierno apuesta por contener la cotización del dólar para el próximo año. LA BANDA. El Gobierno apuesta por contener la cotización del dólar para el próximo año. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 5 Min

El Gobierno de Javier Milei acusó el golpe de las urnas bonaerenses y anoche presentó, en cadena nacional, el proyecto de ley del Presupuesto 2026, el cual será enviado al Congreso para su debate y aprobación. Además de contemplar incrementos en las asignaciones para jubilaciones, salud y educación, las autoridades anticiparon las expectativas oficiales sobre varios indicadores clave, tales como la inflación, la cotización del dólar y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es la estimación de la inflación para el próximo año. Según el informe del Ministerio de Economía, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se reduzca considerablemente, con una proyección de 10,1% para 2026. Esta cifra representa una mejora significativa con respecto al cierre de 2025, que se espera termine con una inflación anual de 24,5%.

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

Presupuesto 2026: ¿cuánto cotizará el dólar? 

En cuanto al tipo de cambio, el Gobierno también presentó sus estimaciones para la cotización de la moneda estadounidense. La proyección del dólar oficial para 2026 es de $1.423, lo que marca una ligera apreciación respecto al valor estimado para fines de 2025, que se ubicará en $1.325. Para los años siguientes, se espera que la moneda extranjera continúe su tendencia alcista, alcanzando los $1.470 en 2027 y los $1.488 en 2028.

El equipo económico, liderado por ministro Luis Caputo, también proyectó un crecimiento económico moderado. El PBI crecería un 5,4% en 2025 y se espera que esta tasa de expansión se mantenga en torno al 5%, en los siguientes tres años. Estas previsiones se sustentan en una leve recuperación del comercio exterior, con exportaciones que se proyectan en un incremento del 9% para 2025 y del 10,6% en 2026.

Por su parte, el presidente Milei, durante su discurso, destacó algunas de las políticas sociales y de gasto previstas para 2026. Según indicó, el proyecto contempla un aumento de 5% en el gasto en jubilaciones, un incremento del 17% en salud y del 8% en educación. El mandatario también mencionó que las partidas para las universidades nacionales se incrementarán en 4,8 billones de pesos y resaltó que todas estas partidas estarán por encima de la tasa de inflación proyectada para el próximo año.

Javier Milei anunció el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional: "Lo peor ya pasó"

Javier Milei anunció el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional: Lo peor ya pasó

Presupuesto 2026: ¿cuál es la inflación prevista?

Asimismo, Milei subrayó que el presupuesto incluye un ajuste en los pagos a pensionados por discapacidad, quienes verán un aumento de 5% por encima de la inflación de 2026. El mandatario remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal como medida para evitar una "nueva crisis inflacionaria", señalando que "si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país".

En cuanto a las importaciones, las perspectivas son más conservadoras: se espera que en 2025 las importaciones crezcan un 33,3%, pero se prevé una desaceleración progresiva en los años siguientes, con un 11,1% en 2026 y un 6,2% en 2027.

Temas El DólarInflaciónMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoCrisis económicaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Milei presentó el Presupuesto 2026 y generó fuertes respuestas en el arco político

Milei presentó el Presupuesto 2026 y generó fuertes respuestas en el arco político

Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

El sector universitario marchará mañana por mayor presupuesto

El sector universitario marchará mañana por mayor presupuesto

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
4

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos
5

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso
6

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Más Noticias
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Comentarios