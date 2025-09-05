El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

En una jornada legislativa que representó un fuerte revés para el Gobierno nacional, el Senado dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con una amplia mayoría, la Cámara alta también dio luz verde a un proyecto opositor que introduce límites a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.
El rechazo al veto de Javier Milei se aprobó con 63 votos afirmativos y solo siete en contra, lo que convirtió a esta decisión en el primer veto presidencial revertido por el Congreso en más de 20 años. El resultado volvió a dejar en evidencia la debilidad parlamentaria del oficialismo, incluso en temas donde busca imponer un criterio de ajuste fiscal.
La norma había sido sancionada en julio y establece la actualización de aranceles de prestadores, además de crear una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral se incorporarán a ese régimen, con cobertura de salud garantizada. También obliga al Estado a saldar deudas pendientes del sistema con prestadores.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como Diputados no pudo insistir con el incremento jubilatorio, el costo fiscal de la ley -sin modificaciones en movilidad ni bonos- rondaría el 0,26% del PBI en 2025 y el 0,46% en 2026, según consignó La Nación.
Por el viaje al exterior del presidente, Victoria Villarruel no presidió la sesión y la conducción quedó a cargo de Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza-San Luis), presidente provisional del Senado. En el caso de Tucumán, Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Juan Manzur y Sandra Mendoza (Unión por la Patria) votaron por dejar sin efecto el veto y restituir la ley.
Límites a los DNU
La Cámara alta también aprobó un proyecto para modificar la Ley 26.122, que regula los DNU. En general obtuvo 56 votos a favor, ocho en contra, dos abstenciones y seis ausentes. Además de los libertarios, solo la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) rechazó la iniciativa. Los apoyos al oficialismo fueron mínimos: dos abstenciones de Misiones (Carlos Arce y Rojas Decut) y ausencias de legisladores del radicalismo mendocino (Mariana Juri y Rodolfo Suárez) y chaqueño (Víctor Zimmerman), además de Carolina Losada. La propuesta deberá aún ser tratada en Diputados, donde el escenario aparece más incierto.
El proyecto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen los decretos, en lugar de la facultad de revocarlos, y exige mayoría en las dos cámaras, no en una sola como hasta ahora. Así se busca que el Congreso adopte un rol activo frente a los DNU y evitar que queden validados automáticamente. También propone limitar los criterios de necesidad y urgencia, y restringir cada decreto a un área específica, evitando disposiciones masivas como el DNU 70/2023, que incluyó cambios simultáneos en alquileres, tarjetas de crédito, obras sociales, legislación laboral, sociedades deportivas y ley de tierras.
Reclamos en el Congreso
Mientras la Cámara Alta debatía, en las afueras del Congreso se encontraban reunidos familiares de personas con discapacidad que se manifestaban a favor de la legislación. Jorge, padre de una hija con autismo sin habla, se expresó en medio de la manifestación: “Soy papá de Catalina, de seis añitos. No habla, tiene problemas de atención. Tiene cuatro tratamientos más una maestra integradora. Perdió la fonoaudiología y la estimulación temprana por los recortes del Gobierno. Ahora nos quedamos sin maestra”, aseguró sobre su situación en cuanto a las medidas que se han tomado.
Mariana, madre de Lucía, fue otra de las voces que se oyó sobre el reclamo. “Vengo en representación de mi hija de 25 años Tiene discapacidad motriz y mental por un problema de salud mental, de depresión. Un montón de padres con chicos con discapacidad te votamos. Como pueblo argentino también te podemos sacar. No es justo”, dijo en diálogo con LN+, apuntando contra el presidente Milei.
Los bloques opositores consolidaron su dominio en el Congreso con 20 votaciones favorables
Luego de esta jornada, se cumplen 20 triunfos consecutivos en las posturas opositoras, incluyendo el rechazo a los candidatos oficialistas para la Corte Suprema, el traspié de Ficha Limpia, el aumento jubilatorio, la distribución de ATN, la aprobación de emergencias por discapacidad y salud pediátrica, la ley de financiamiento universitario y el rechazo a cinco decretos.
Durante la sesión de ayer, también hubo cuestiones de privilegio que se centraron en la trama de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de sus colaboradores y más estrechos funcionarios, Eduardo ‘Lule’ Menem y Spagnuolo, entre otros protagonistas, además de que también harán hincapié en la cautelar del juez Alejandro Maraniello contra la difusión de esos audios.
Senadores tucumanos: Mendoza y Ávila se expresaron en sus redes sociales luego de votar a favor del rechazo al veto presidencial
Tras finalizar la sesión que dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos de los tres senadores tucumanos que votaron a favor de restablecer la ley se expresaron en sus redes sociales. “Con enorme mayoría, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial. Un paso histórico para garantizar los derechos de millones de argentinos, sus familias y prestadores, que necesitan un Estado presente y solidario”, escribió Sandra Mendoza (Unión por la Patria) en su cuenta de X.
Por el lado de Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), la senadora publicó un fragmento de su intervención en la Cámara alta y describió la situación del sector en Tucumán: “Hoy alcé mi voz en el Senado porque la discapacidad no se veta. En Tucumán, más de 70.000 personas y 240 centros de asistencia viven con angustia, muchos recurriendo a rifas o bingos para poder subsistir”.
El PE podría judicializar: la estrategia de Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad
Desde la Casa Rosada insisten en que no acompañarán ninguna iniciativa que, según sus cálculos, comprometa el equilibrio fiscal. “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, anticipó el propio Javier Milei semanas atrás. En ese marco, el equipo legal del Ejecutivo trabajaría en una estrategia basada en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que implique gastos no presupuestados identifique expresamente las fuentes de financiamiento.