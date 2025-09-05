El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Reclamos en el Congreso

Mientras la Cámara Alta debatía, en las afueras del Congreso se encontraban reunidos familiares de personas con discapacidad que se manifestaban a favor de la legislación. Jorge, padre de una hija con autismo sin habla, se expresó en medio de la manifestación: “Soy papá de Catalina, de seis añitos. No habla, tiene problemas de atención. Tiene cuatro tratamientos más una maestra integradora. Perdió la fonoaudiología y la estimulación temprana por los recortes del Gobierno. Ahora nos quedamos sin maestra”, aseguró sobre su situación en cuanto a las medidas que se han tomado.