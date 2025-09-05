Secciones
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El detonante fue un mensaje de "El Gordo Dan" en la red social X, donde hizo referencia a la hija del senador nacional. La menor padece parálisis cerebral.

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
Hace 2 Hs

La polémica estalló luego de que Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", atacara al senador Luis Juez en redes sociales por su voto en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a desmarcarse de las declaraciones, tildándolas de "inaceptables", pero el propagandista oficialista respondió con una nueva provocación.

El detonante fue un mensaje de "El Gordo Dan" en la red social X, donde hizo referencia a la hija de Luis Juez, quien padece parálisis cerebral. En el mensaje, cuestionaba la trayectoria personal del senador y lo acusaba de utilizar la situación de su hija con fines políticos, para obstaculizar el plan de gobierno del presidente Milei.

La reacción desde el Gobierno no se hizo esperar. Guillermo Francos calificó los dichos como "absolutamente fuera de lugar" y defendió al senador Juez. Francos aseguró que se comunicó con Juez para expresarle su repudio y ofrecerle disculpas. Además, remarcó que "El Gordo Dan" no forma parte del Gobierno y que sus opiniones son independientes.

Sin embargo, lejos de retractarse, "El Gordo Dan" borró el tuit original y luego publicó una versión modificada, manteniendo su crítica a Juez, aunque intentando moderar el tono. Además, respondió a Francos, defendiendo su derecho a expresar su opinión y cuestionando la trayectoria política del jefe de Gabinete.

Por su parte, Luis Juez optó por no responder directamente a los ataques, pero retuiteó un mensaje de su hijo Martín, quien criticó duramente las declaraciones y advirtió sobre el daño que este tipo de acciones pueden causar al gobierno de Milei.

El posteo de la polémica

El posteo de Daniel Parisini (alias Gordo Dan) apuntaba contra Juez por haber votado en contra del veto presidencial a la norma. Fiel a su estilo provocador y soez, había escrito: “Luis Juez le a...ó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Apenas momentos después de que Francos fijara su postura en televisión, Parisini borró el comentario desde su cuenta, en la que suma más de 340 mil seguidores. “Se habrá dado cuenta de que cometió una barbaridad y lo borró”, expresó el jefe de Gabinete al conocer la eliminación del posteo.

