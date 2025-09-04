Secciones
El Senado rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

La votación contó 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención.

Hace 3 Hs

El Senado dejó sin efecto el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad con 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es la primera vez que el Congreso revierte un veto de a la administración libertaria.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como Diputados no logró insistir con el aumento jubilatorio, el impacto fiscal de la norma -sin cambios en movilidad ni bonos- implicaría un 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, consignó La Nación.

Tras el rechazo del veto presidencial, el recinto inició el debate del proyecto que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Si el Senado lo aprueba, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).

