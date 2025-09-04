Secciones
Emergencia en Discapacidad: así votaron los senadores por Tucumán el rechazo al veto de Milei

Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso revierte una decisión del Presidente.

Debate en el recinto. PRENSA SENADO Debate en el recinto. PRENSA SENADO
Hace 2 Hs

La Cámara de Senadores rechazó el veto de Javier Milei y aprobó la insistencia de la ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso revierte una decisión del Presidente.

Los senadores aprobaron rechazar el veto por 63 votos a favor y siete en contra. La sesión se llevó a cabo mientras en las inmediaciones del Congreso se manifiestan discapacitados y familiares que reclaman un aumento en el pago de las prestaciones, prácticamente congeladas desde que comenzó el gobierno La Libertad Avanza (LLA). 

Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Juan Manzur y Sandra Mendoza (Unión por la Patria) votaron por rechazar el veto y restablecer la ley.

Revés para el oficialismo 

El Senado dejó sin efecto el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad con 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es la primera vez que el Congreso revierte un veto de a la administración libertaria.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como Diputados no logró insistir con el aumento jubilatorio, el impacto fiscal de la norma -sin cambios en movilidad ni bonos- implicaría un 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, consignó La Nación.

Tras el rechazo del veto presidencial, el recinto inició el debate del proyecto que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Si el Senado lo aprueba, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).

Temas TucumánBuenos AiresBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJuan ManzurCongresoSandra MendozaJavier Milei
