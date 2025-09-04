El gobierno de Milei prepara una ofensiva judicial contra la ley de emergencia en discapacidad

En un escenario legislativo adverso, y atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la administración libertaria apuesta a trasladar la disputa al terreno judicial. Desde la Casa Rosada insisten en que no acompañarán ninguna iniciativa que, según sus cálculos, comprometa el equilibrio fiscal. "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", anticipó el propio Javier Milei semanas atrás.