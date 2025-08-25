Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Según contó el periodista Rafa Juli en Secretos Verdaderos, el actor atraviesa un momento anímico muy delicado. “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque fijate que el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, relató.