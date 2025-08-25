Secciones
Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Así, lo que alguna vez fue una de las parejas más queridas del espectáculo argentino atraviesa su capítulo más duro, entre lágrimas, enojo y un futuro todavía incierto.

Hace 2 Hs

El sorpresivo divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sacudió al mundo del espectáculo. Tras semanas de rumores y especulaciones, la propia actriz reconoció públicamente que había sido infiel y, poco después, ambos resolvieron ponerle punto final a su relación. La ruptura fue tan rápida como inesperada: en apenas unos días firmaron los papeles, dando lugar a un “divorcio exprés” que sorprendió a todos.

Según contó el periodista Rafa Juli en Secretos Verdaderos, el actor atraviesa un momento anímico muy delicado. “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque fijate que el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, relató.

Desde el programa reforzaron esa visión con una frase contundente: “Le quisieron poner un moñito, pero la realidad es que estaban tan enojados que se divorciaron en tres días”. Incluso, trascendió que Vázquez tuvo un episodio de llanto en su camarín del teatro Lola Membrives, donde actualmente encabeza la obra Rocky.

Después del divorcio

A pesar del dolor, la expareja mantiene cierto contacto. “El divorcio exprés tiene que ver con que esto no viene de ayer, sino desde hace meses. Pero tras firmar el divorcio se fueron a almorzar juntos. Se siguen frecuentando, no como pareja, pero sí conteniéndose”, señalaron en el ciclo, dando a entender que la separación no rompió del todo el vínculo personal.

La periodista Cora Debarbieri analizó la velocidad del trámite: “El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación. Yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”.

Por su parte, Nancy Duré aportó un dato aún más doloroso: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio hace ya dos días no volvieron a hablar”.

